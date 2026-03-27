В США отметили вклад фотографов из России в современное искусство

ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Талантливые художники из России вносят свежий взгляд в современное мировое искусство, сказал РИА Новости куратор выставки ImageNation в Нью-Йорке Мартин Вегас.
«
"Российские фотографы, чьи работы мы показываем в Нью-Йорке и Париже, вносят свежий взгляд и оригинальное видение в современное визуальное искусство", - отметил Вегас.
Он подчеркнул, что на выставках ImageNation всегда представлено много работ талантливых мастеров из России и это плодотворное сотрудничество.
«
"Уникальное сочетание глубины и инноваций позволяет им переосмыслить визуальное повествование. Таким образом, они предлагают зрителям новые способы увидеть мир и объяснить его", — добавил Вегас.
ImageNation собирает фотографов со всего мира с 2013 года. Выставки в рамках этого проекта устраиваются в Париже, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Венеции, Милане и Лондоне.
