Флот ОАЭ не имеет сил для операции в Ормузском проливе, считает политолог
20:33 27.03.2026
Флот ОАЭ не имеет сил для операции в Ормузском проливе, считает политолог
Политолог Дудаков: флот ОАЭ не имеет нужных сил для операции в Ормузском проливе

Ормузский пролив. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Флот Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) не имеет необходимых военно-морских сил и средств для разблокировки Ормузского пролива, считает политолог-американист Малек Дудаков.
"В реальности повлиять на происходящее (в Ормузском проливе - ред.) они, конечно, не могут. ВМС Объединенных Арабских Эмиратов крайне малочисленные. У них буквально несколько корветов, несколько судов, минных тральщиков, которые должны эти самые мины доставать", - пояснил интернет-изданию "Газета.ru" Дудаков.
При этом, по мнению Дудакова, в случае появления коалиции стран, заинтересованных в открытии Ормузского пролива, и в случае начала реальных действий со стороны этой коалиции ОАЭ могут присоединиться к операции. Однако в одиночку Эмираты не смогут провести какую-либо операцию в регионе, указал политолог.
Ранее в пятницу Financial Times сообщила со ссылкой на источники о том, что ОАЭ заявили о готовности применить свой военно-морской флот для восстановления судоходства в Ормузском проливе. По данным издания, ОАЭ вместе с Бахрейном работают над резолюцией Совета Безопасности ООН, которая предоставит мандат операциям для восстановления судоходства в Ормузском проливе, но источник газеты заявил, что Россия и Китай могут выступить против этого шага.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
