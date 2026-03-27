Финская беженка в России рассказала о нормализации нацизма в Европе

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Финская активистка Салли Райски, обратившаяся с прошением о политическом убежище в России, заявила РИА Новости, что нацистские идеи и символика остаются в значительной степени нормализованными в Финляндии и других странах Европы, а стремление переписать историю Второй мировой войны стало одной из причин её интереса к ситуации в Донбассе.
"Нацизм, который у нас уже проявлялся и продвигался, который я видела уже с 14 лет, тоже никто не хотел никак комментировать... В Швейцарии есть нацистские организации, и по всей Европе. В Финляндии у нас, например, есть много молодых людей, у которых нарисованы татуировки "Черное солнце" и прочее", — отметила Райски.
Нацизм живуч в европейских мозгах и планах, заявил Лавров
16 марта, 14:41
По её словам, подобные проявления остаются в серой зоне — формально запрещены, но на деле их присутствие воспринимается как обыденность. Именно тема нацизма, по словам Райски, подтолкнула её к изучению событий в Донбассе. Она считает недопустимым нормализацию нацистской идеологии и попытки пересмотреть историю Великой Отечественной войны.
"Как мы можем нормализовать нацизм? Как мы можем забыть то, что было во время Второй мировой, Великой Отечественной войны? Как возможно переписывание этой истории?" — заключила активистка.
В парламенте Финляндии разгорелся скандал из-за слов главы МИД о России
17 декабря 2025, 03:51