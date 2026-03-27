СМИ: тысячи украинцев уезжают из Финляндии, так как не могут найти работу

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Тысячи украинцев уезжают из Финляндии в другие страны ЕС или на родину, потому что финские работодатели не берут их на работу, сообщает телерадиовещатель Yle.

"Тысячи молодых украинцев уезжают из Финляндии в другие страны ЕС … Временная защита заканчивается менее чем через год. Чтобы остаться в Финляндии, украинцы должны найти работу", - сообщает Yle.

Вещатель приводит историю 25-летней украинки, которая собирается уезжать в Эстонию , потому что она не может найти работу в Финляндии даже с учетом знания финского. Другой мужчина с образованием инженера-строителя не может найти работу в Финляндии, так как он не говорит по-фински. Его только на короткое время наняли на цветочную ферму. Он тоже собирается переезжать в Эстонию.

"Уровень безработицы в Финляндии самый высокий в Европе , а повсеместное требование владения финским делает положение мигрантов еще слабее. Вдобавок, обучение для студентов из стран вне ЕС и ЕЭЗ станет платным в августе этого года, и хотя пока плата не распространяется на украинцев, информации о ситуации в следующем году нет", - сообщает вещатель.

По информации Yle, доля трудоустроенных украинцев в Финляндии составляет 40%. В среднем по Европе это значение составляет 57%. При этом, чтобы остаться в Финляндии после истечения срока временной защиты в марте 2027 года, необходимо иметь работу.

Как сообщил Yle эксперт отдела миграции министерства внутренних дел Финляндии Туули Туунанен, из Финляндии уехало уже около 40 тысяч украинцев.

"В Финляндию прибыло примерно 90 тысяч человек, получивших временную защиту, из которых около 50 тысяч до сих пор находятся в стране. Остальные переехали в другие страны ЕС или вернулись в Украину", - сообщил он.