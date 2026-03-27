Филимонов впервые вручил памятные знаки вологодским участникам СВО

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов впервые вручил памятные знаки "За участие в специальной военной операции от Вологодчины", сообщает пресс-служба областного правительства.
Первыми награжденными стали финалисты кадрового проекта "Герои русского севера" – регионального аналога федеральной программы "Время героев".
"Полностью поддерживаю видение нашего Верховного главнокомандующего, слова нашего президента Владимира Владимировича Путина о том, что участники специальной военной операции являются новой элитой. Не могу не процитировать и Иосифа Виссарионовича Сталина: “Кадры решают все”. Сегодня как раз тот момент, когда эти кадры призваны сказать свое слово в новой истории России, в той странице, которую вы открываете своими руками, духом, болью, интеллектом", – приводит пресс-служба регправительства слова Филимонова.
Памятный знак "За участие в Специальной военной операции от Вологодчины" был утвержден в прошлом году по инициативе главы региона.
"Каждый из вас – герой, а памятный знак "За участие в специальной военной операции от Вологодчины" – это не просто символ, это выражение моей глубочайшей признательности и моего уважения, всей команды правительства и жителей региона за то, что вы сделали, за ваш героизм, самопожертвование, мужество, любовь к Родине. И наш кадровый проект “Герои русского севера” призван готовить серьезных, умных, квалифицированных руководителей. Счастлив констатировать факт, что пятеро из вас были мной рекомендованы и избраны на должности глав муниципалитетов. Эту кадровую работу мы будем продолжать", – подчеркнул Филимонов.
В Вологодской области действуют 45 мер государственной поддержки для участников спецоперации. Всего с начала СВО областное правительство направило уже более 11 миллиардов рублей на оказание гуманитарной помощи и мер соцподдержки военнослужащих и их близких.