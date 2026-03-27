21:50 27.03.2026
Иран по праву испытывает недоверие к США, заявил Фидан
Иран испытывает недоверие к США на фоне попыток возобновить переговорный процесс, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 27.03.2026
В мире, Иран, США, Турция, Хакан Фидан, Военная операция США и Израиля против Ирана
© Фото предоставлено пресс-службой МИД Турции
Глава МИД Турции Хакан Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Глава МИД Турции Хакан Фидан . Архивное фото
АНКАРА, 27 мар – РИА Новости. Иран испытывает недоверие к США на фоне попыток возобновить переговорный процесс, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Иран по праву испытывает недоверие к США, несмотря на продолжающиеся контакты", - сказал политик в интервью турецкому телеканалу A Haber.
По словам Фидана, стороны сохраняют свои исходные позиции, однако при наличии политической воли могут прийти к компромиссу и найти общий язык.
Он отметил, что переговорный процесс осложнялся тем, что в его ходе уже дважды возникала военная эскалация, что подрывает доверие между сторонами.
Глава МИД Турции подчеркнул, что Анкара поддерживает интенсивные контакты со всеми участниками процесса и стремится способствовать достижению конкретных результатов. Он добавил, что важную роль в посреднических усилиях играют также Пакистан и Египет.
Фидан отметил, что международное сообщество ожидает скорейшего завершения конфликта, и эти ожидания должны быть реализованы на практике.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
