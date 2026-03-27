Иран по праву испытывает недоверие к США, заявил Фидан

АНКАРА, 27 мар – РИА Новости. Иран испытывает недоверие к США на фоне попыток возобновить переговорный процесс, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
По словам Фидана, стороны сохраняют свои исходные позиции, однако при наличии политической воли могут прийти к компромиссу и найти общий язык.
Он отметил, что переговорный процесс осложнялся тем, что в его ходе уже дважды возникала военная эскалация, что подрывает доверие между сторонами.
Фидан отметил, что международное сообщество ожидает скорейшего завершения конфликта, и эти ожидания должны быть реализованы на практике.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.