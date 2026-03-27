Фетисов призвал напрямую работать с МОК для восстановления прав спортсменов

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что российской стороне необходимо напрямую целенаправленно работать с Международным олимпийским комитетом (МОК) в вопросе полноценного восстановления прав спортсменов, а не рассчитывать на помощь от кого-то.
Делегация депутатов Госдумы в четверг провела переговоры с членами конгресса США. Как отметил в беседе с РИА Новости посол России в США Александр Дарчиев, переговоры прошли успешно. На встрече были затронуты возможности полноценного допуска российских спортсменов до международных соревнований к Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе и проведения хоккейного и футбольного матчей между командами стран.
"Мы ведем переговоры и ставим задачу парламенту Америки, который точно никак в этом не заинтересован, и как-то надеемся на них. Мы на (главу США Дональда) Трампа надеялись, что он повлияет на ситуацию и мы со всеми полномочиями будем участвовать в зимней Олимпиаде в Италии. Теперь надеемся на парламент США. Я думаю, что надо самим работать, а не просить кого-то, чтобы они помогли", - сказал Фетисов.
"Надо ехать в МОК с делегацией, в состав которой войдут известные во всем мире люди, в том числе и ветераны спорта, и там вести дискуссию по этому вопросу. И приводить наши аргументы, и все, что связано с попиранием прав российских спортсменов", - добавил собеседник агентства.