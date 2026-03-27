В Эстонии рассказали, почему не стали сбивать украинский беспилотник

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Эстония не стала сбивать беспилотник, вторгшийся в ее воздушное пространство, чтобы не допустить начала конфликта с РФ, заявил на русском языке министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

"У нас нет желания дать повод России, чтобы она могла сказать, что Эстония начала войну с Россией", - заявил Певур в интервью изданию Postimees, говоря про ситуацию с украинским дроном, при этом министр говорил на русском языке.