Суд в Софии одобрил экстрадицию в США россиян Ольшанского и Ивина

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Болгарский суд одобрил экстрадицию в США обвиняемых в нарушении санкций россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина, отклонив апелляцию, их выдали американской стороне в четверг, сообщили РИА Новости в посольстве России в Софии.