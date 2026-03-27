Экс-советник Трампа рассказал, что станет с Израилем из-за цен на нефть

ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Длительный рост мировых цен на нефть из-за эскалации конфликта вокруг Ирана может серьёзно ударить по экономике Израиля, если котировки поднимутся до 100-150 долларов за баррель, заявил РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.
«
“Теперь, в долгосрочной перспективе, у них тоже есть проблемы, потому что если это продолжится, и цены на нефть превысят 100 долларов или достигнут 150 долларов, как предсказывают некоторые, как страна с дефицитом энергии, какой является Израиль, им придется импортировать чрезвычайно дорогую нефть с других рынков, что подорвет их экономику так, как мы это видели на других рынках”, - сообщил Пападопулос.
По его словам, дополнительный риск для Израиля заключается в том, что американские нефтяные компании не будут действовать в его интересах, поскольку остаются частными структурами и ориентируются прежде всего на прибыль.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.