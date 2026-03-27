Экс-советник Трампа рассказал, что станет с Израилем из-за цен на нефть

ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Длительный рост мировых цен на нефть из-за эскалации конфликта вокруг Ирана может серьёзно ударить по экономике Израиля, если котировки поднимутся до 100-150 долларов за баррель, заявил РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.

По его словам, дополнительный риск для Израиля заключается в том, что американские нефтяные компании не будут действовать в его интересах, поскольку остаются частными структурами и ориентируются прежде всего на прибыль.