Наземная операция США в Иране закончится неудачей, считает Джабаров

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Наземная операция США в Иране с большой вероятностью закончится неудачей для Вашингтона, считает первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"К сожалению, он (сценарий наземной операции - ред.) вполне реален. Другое дело, что, на мой взгляд, если американцы действительно пойдут на наземную операцию, она почти наверняка закончится для них неудачно", - сказал Джабаров "Парламентской газете".
Политик объяснил, что наземная операция небольшими силами, как планируют ее провести американцы, не сможет привести к какому-то успеху.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.