Наземная операция США в Иране закончится неудачей, считает Джабаров

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Наземная операция США в Иране с большой вероятностью закончится неудачей для Вашингтона, считает первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Политик объяснил, что наземная операция небольшими силами, как планируют ее провести американцы, не сможет привести к какому-то успеху.

Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.