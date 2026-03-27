Рейтинг@Mail.ru
Атаку на Русский дом в Праге могли совершить украинцы, считает Джабаров - РИА Новости, 27.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 27.03.2026 (обновлено: 15:59 27.03.2026)
https://ria.ru/20260327/dzhabarov-2083327311.html
Атаку на Русский дом в Праге могли совершить украинцы, считает Джабаров
Атаку на Русский дом в Праге могли совершить украинцы, считает Джабаров - РИА Новости, 27.03.2026
Атаку на Русский дом в Праге могли совершить украинцы, считает Джабаров
Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров не исключил, что атаку на Русский дом в Праге могли совершить украинские... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T15:58:00+03:00
2026-03-27T15:59:00+03:00
в мире
прага
владимир джабаров
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083264144_0:117:1273:833_1920x0_80_0_0_5a42148e7d91cb25fdde202a6f3d1119.jpg
https://ria.ru/20260327/praga-2083216634.html
https://ria.ru/20260327/praga-2083286653.html
прага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083264144_3:0:1270:950_1920x0_80_0_0_6a360cac458cd71b5b203d85edad93b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, прага, владимир джабаров, совет федерации рф
В мире, Прага, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ
Атаку на Русский дом в Праге могли совершить украинцы, считает Джабаров

Атаку на Русский дом в Праге могли совершить украинцы, считает сенатор Джабаров

© РИА НовостиПоследствия нападения на Русский дом в Праге
Последствия нападения на Русский дом в Праге - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© РИА Новости
Последствия нападения на Русский дом в Праге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров не исключил, что атаку на Русский дом в Праге могли совершить украинские нацисты, подчеркнув, что власти Чехии должны понимать, кого они приютили.
Неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в здание "Русского дома" в Праге, целились в окна библиотеки, сообщил телеканалу RT глава культурного центра Игорь Гиренко. Полиция Праги заявила, что расследует нападение на "Русский дом" и разыскивает преступника. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА Новости назвала варварским актом атаку на "Русский дом".
"Я бы хотел, чтобы чешские власти понимали, кого они приютили. Они приютили нацистов. Сегодня они пытаются сжечь Русские дома, посольства. Ну закроем мы Русский дом, выведем наших дипломатов, но, думаете, они успокоятся? Они завтра будут делать то же самое против чешских властей и любых чешских учреждений. Когда мы говорили, что они приютили потенциальных террористов, они не верили. Это только начало", - сказал Джабаров в беседе с "Лентой.ру".
Сенатор отметил, что со своей стороны Москва вызовет посла Чехии в России, а также потребует провести расследование по этому инциденту и проинформировать о его результатах.
В миреПрагаВладимир ДжабаровСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала