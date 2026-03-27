21:10 27.03.2026
Дронов поддержал введение регстандарта по проверкам бизнеса
© Фото : Пресс-служба губернатора Новгородской области
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Александр Дронов поддержал введение для бизнеса регионального стандарта проведения профилактического визита контролирующих органов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что в пятницу в центре "Мой бизнес состоялась стратегическая сессия по разработке дорожной карты по улучшению инвестиционного климата и достижению показателей Национальной модели целевых условий ведения бизнеса в Новгородской области. О ее проведении Дронов и гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева договорились на рабочей встрече в феврале.
В стратсессии приняли участие представители власти, ресурсоснабжающих организаций, бизнеса, АСИ. Итоги обсуждений представили губернатору и руководителю АСИ. Среди предложений – переход на единый портал "Мой бизнес" для предпринимателей, создание навигатора консультационных услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Ещё одно предложение - введение в этом году регионального стандарта проведения профилактического визита контролирующих органов для снижения напряженности от проверок, реестра для начинающего и действующего бизнеса по основным видам деятельности, где будет отражаться, под какие виды контроля подпадает компания.
"Все, что касается контрольно-надзорной деятельности, которую осуществляют наши муниципалитеты, то здесь и реестр можно и нужно делать, и региональный стандарт проведения профилактического визита. Потому что, действительно, проблема существует – рост проверок и снижение количества профилактических мероприятий. Будем этим заниматься. Вы молодцы, спасибо", – обратился Дронов к участникам стратсессии.
Для улучшения качества и доступности кадрового ресурса в регионе участники стратсессии посчитали важным создать молодежный кадровый центр. Ранее Дронов дал поручение создать такой центр до конца года.
Были озвучены предложения и по решению проблем с подключением к сетям электроснабжения. Сегодня новгородцев больше всего волнует длительное время технологического присоединения, его высокая стоимость. По мнению участников стратсессии, улучшить ситуацию может создание межведомственной региональной комиссии по взаимодействию органов власти, бизнеса и сетевых организаций, куда могут выноситься сложные вопросы техприсоединения, в том числе социально значимых объектов. А также – специализированного подразделения по техническому анализу в комитете по тарифной политике. Глава региона эти инициативы поддержал.
Дронов поблагодарил Чупшеву и ее команду за поддержку региона и выразил готовность к дальнейшей совместной работе. Чупшева отметила, что на съезде РСПП президент еще раз обратил внимание на ту работу, которую ведет правительство, деловые объединения и АСИ вместе с субъектами РФ по улучшению инвестиционного климата.
"Определены "дорожные карты" по Национальной модели целевых условий ведения бизнеса... Для регионов сформулированы показатели эффективности, которые они должны обеспечить к 2030 году. Новгородская область уже достигла ряда этих показателей", – подчеркнула Чупшева.
Все предложения стратсессии войдут в обновленную дорожную карту по улучшению инвестиционного климата, которая будет направлена на утверждение губернатору.
Сегодня на сопровождении Агентства развития Новгородской области – 52 частных инвестиционных проекта с объемом инвестиций 96,5 миллиарда рублей. Новгородская область традиционно входит в первую десятку рейтинга АСИ по инвестиционной привлекательности регионов. Реализация инвестпроектов отвечает целях федерального проекта "Повышение инвестиционной активности", который входит в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика".
