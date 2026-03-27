В ЕС призвали засекретить больше документов, пишет Politico
09:24 27.03.2026 (обновлено: 11:32 27.03.2026)
В ЕС призвали засекретить больше документов, пишет Politico
Европейские чиновники предложили засекретить больше документов из-за опасений утечки во "враждебные государства", включая Соединенные Штаты, пишет Politico. РИА Новости, 27.03.2026
Флаги с символикой ЕС у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Европейские чиновники предложили засекретить больше документов из-за опасений утечки во "враждебные государства", включая Соединенные Штаты, пишет Politico.
«

"(Европейский — Прим. ред.) совет рекомендует не ввозить электронные устройства в США или Китай. <...> Если этого нельзя избежать, то по возвращении их нужно очистить", — рассказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Politico утверждает, что Штаты оказались в списке стран, представляющих риск для поездок официальных лиц, после того как Вашингтон ввел санкции против бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона.
Как заявил один из членов Еврокомиссии, блок стал "более геополитичным" из-за новых проблем, включая военную поддержку и торговые переговоры с соперниками. По этой причине ЕС не хочет раскрывать позицию.
По данным издания, засекреченные документы придется читать в защищенных помещениях. Также меньше бумаг, связанных с ЕС, будет доступно законодателям в странах, где депутаты имеют право изучать их, включая ФРГ и Нидерланды. В то же время некоторые члены объединения стали реже передавать данные в Разведывательный и ситуационный центр Евросоюза.
Госсекретарь Марко Рубио сообщил в декабре, что США закрыли въезд в страну для пяти активистов за попытки цензурировать американские платформы и спикеров. Как написала его заместитель Сара Роджерс, ограничения коснулись в том числе Бретона, одного из главных разработчиков закона ЕС о цифровых услугах.
