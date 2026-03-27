В ЕС призвали засекретить больше документов, пишет Politico

"(Европейский — Прим. ред.) совет рекомендует не ввозить электронные устройства в США или Китай. <...> Если этого нельзя избежать, то по возвращении их нужно очистить", — рассказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Politico утверждает, что Штаты оказались в списке стран, представляющих риск для поездок официальных лиц, после того как Вашингтон ввел санкции против бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона.

По данным издания, засекреченные документы придется читать в защищенных помещениях. Также меньше бумаг, связанных с ЕС, будет доступно законодателям в странах, где депутаты имеют право изучать их, включая ФРГ и Нидерланды. В то же время некоторые члены объединения стали реже передавать данные в Разведывательный и ситуационный центр Евросоюза.