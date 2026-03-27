Анализ на ВПЧ стал доступен россиянкам на первом этапе диспансеризации
Анализ на ВПЧ стал доступен россиянкам на первом этапе диспансеризации - РИА Новости, 27.03.2026
Анализ на ВПЧ стал доступен россиянкам на первом этапе диспансеризации
Определение ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска стало доступно россиянкам на первом этапе диспансеризации
2026-03-27T04:29:00+03:00
2026-03-27T04:29:00+03:00
2026-03-27T04:29:00+03:00
россия
общество, россия, невролог, здоровье, диспансеризация
Общество, Россия, невролог, Здоровье, диспансеризация
Анализ на ВПЧ стал доступен россиянкам на первом этапе диспансеризации
РИА Новости: на первом этапе диспансеризации россиянкам доступен тест ДНК ВПЧ
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Определение ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска стало доступно россиянкам на первом этапе диспансеризации, следует из медицинских рекомендаций по диспансеризации мужчин и женщин с целью оценки репродуктивного здоровья, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Документ утвержден министерством здравоохранения России в феврале.
Согласно документу, анализ, который помогает оценить риск развития раковых заболеваний, проводят женщинам от 21 до 49 лет раз в пять лет, а в случае положительного теста - один раз в год.
Кроме того, жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (исследование для выявления аномальные изменения на ранней стадии: от воспаления до предраковых состояний и рака) теперь проводят раз в год в случае положительного теста на ВПЧ. Ранее цитологию делали раз в три года у женщин от 21 до 29 лет и раз в пять лет у женщин от 30 до 49 лет.