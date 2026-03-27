Ветераны СВО из Подмосковья получили дипломы о профпереподготовке в МГИМО

"МГИМО всегда старается дать самое лучшее образование и самые лучшие навыки. И наши герои, которые прошли эту сложную, напряженную учебу, сегодня получают дипломы. Одинцовский филиал МГИМО позволяет нам ближе знакомиться с вами, разбираться в том, что вам интересно, и уделять внимание тому, чтобы после обучения каждый мог реализовать себя, найти работу. Это уже третий выпуск, и мы традиционно встречаемся с выпускниками, которые хотят работать в Подмосковье. Потому что важно найти дело по душе, то, что нравится. Я знаю, что на следующем потоке будет уже 30 человек. Это значит, что курс востребован, и мы очень надеемся, что все самые добрые, смелые намерения и мечты о самореализации будут успешно осуществлены", - приводятся в сообщении слова Воробьева на церемонии.