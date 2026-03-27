Ветераны СВО из Подмосковья получили дипломы о профпереподготовке в МГИМО

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Двое представителей Московской области - ветераны СВО получили в пятницу дипломы о профессиональной переподготовке по программе "Управление городской инфраструктурой и развитием территорий" в МГИМО, сообщает пресс-служба облправительства.
Церемония вручения дипломов состоялась в Доме приемов МИД РФ. Ее участники прошли третий поток программы профпереподготовки. Обучение 29 ветеранов из 16 регионов России было организовано на базе филиала МГИМО в Одинцово при содействии самого вуза, ГлавУпДК при МИД РФ и фонда "Защитники Отечества". Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в церемонии вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, статс-секретарем – заместителем министра обороны РФ Анной Цивилевой и ректором МГИМО Анатолием Торкуновым.
"МГИМО всегда старается дать самое лучшее образование и самые лучшие навыки. И наши герои, которые прошли эту сложную, напряженную учебу, сегодня получают дипломы. Одинцовский филиал МГИМО позволяет нам ближе знакомиться с вами, разбираться в том, что вам интересно, и уделять внимание тому, чтобы после обучения каждый мог реализовать себя, найти работу. Это уже третий выпуск, и мы традиционно встречаемся с выпускниками, которые хотят работать в Подмосковье. Потому что важно найти дело по душе, то, что нравится. Я знаю, что на следующем потоке будет уже 30 человек. Это значит, что курс востребован, и мы очень надеемся, что все самые добрые, смелые намерения и мечты о самореализации будут успешно осуществлены", - приводятся в сообщении слова Воробьева на церемонии.
В числе выпускников третьего потока – подполковник Алексей Касянов из Одинцовского округа. Он выполнял боевые задачи в ДНР и ЛНР, а теперь готов применить свой опыт и полученные знания в гражданской сфере. Еще один выпускник из Подмосковья - прапорщик Кирилл Моисеенко. На фронте он прошел путь от медбрата до командира отделения эвакуации. Сейчас помогает раненым бойцам в Одинцовской больнице.
За 10 недель программы слушатели освоили 7 профильных модулей, обучаясь 6 дней в неделю. Лекции читали ведущие преподаватели МГИМО, руководители предприятий, члены правительства Московской области. Главы муниципалитетов разбирали с участниками реальные управленческие кейсы из своей практики. В рамках обучения были организованы поездки на предприятия – "Мособлгаз", Водоканал, комплекс по переработке отходов. Слушатели также познакомились с работой Мособлдумы.