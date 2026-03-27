Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:58 27.03.2026 (обновлено: 11:12 27.03.2026)
https://ria.ru/20260327/dietolog-2083183426.html
Диетолог рассказала, чем нельзя запивать еду
Сладкие газированные напитки, а также чрезмерно горячие или холодные жидкости следует ограничить во время приема пищи, при этом еду можно запивать водой или... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T02:58:00+03:00
2026-03-27T11:12:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008579233_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dde261147c59e1972684eda30b91e4b3.jpg
https://ria.ru/20260322/pitanie-2082203606.html
https://ria.ru/20250925/psikhika-2044333788.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008579233_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5dbd71022297db420cfb22763e32682b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДевушка пьет воду
Девушка пьет воду - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Девушка пьет воду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 27 мар – РИА Новости. Сладкие газированные напитки, а также чрезмерно горячие или холодные жидкости следует ограничить во время приема пищи, при этом еду можно запивать водой или несладким чаем, сообщила РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.
«
"Чрезмерно холодные и горячие напитки могут ухудшать пищеварение, снижать насыщение, вызывать тяжесть в желудке и дискомфорт. Потребление сладких газированных напитков следует ограничить, особенно во время приёма пищи", - сказала Ямилова.
Завтрак - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Диетолог назвала способ борьбы с вечерним перееданием
22 марта, 03:21
По ее словам, вода или несладкий чай оптимальной температуры в умеренных количествах не разбавляют желудочный сок и не нарушают пищеварение. Иногда они способствуют более тщательному пережевыванию пищи, что улучшает процесс переваривания.
«
"В целом рекомендуется пить воду равномерно в течение дня. Не стоит формировать привычку запивать каждый кусочек водой, но при этом если чувствуете необходимость сделать глоток воды или несладкого чая во время приёма пищи, не отказывайте себе в этом", - отметила врач.
Производство сахаросодержащих напитков - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Ученые назвали популярный напиток, наносящий серьезный вред психике
25 сентября 2025, 16:30
 
ОбществоневрологЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала