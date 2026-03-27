Психиатр рассказал, люди каких профессий больше подвержены депрессии
Специалисты, работающие в постоянном контакте с другими людьми, в том числе врачи, учителя и менеджеры, больше других подвержены депрессии, сообщил РИА Новости...
2026-03-27T04:17:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 27 мар – РИА Новости. Специалисты, работающие в постоянном контакте с другими людьми, в том числе врачи, учителя и менеджеры, больше других подвержены депрессии, сообщил РИА Новости врач-психиатр, доцент, заведующий отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета Александр Сергиевич.
"Это те профессии, для которых характерно так называемое профессиональное выгорание, профессии, которые выкачивают энергетический ресурс, прежде всего, моральный. Это профессии, связанные с работой с людьми, когда человек вынужден постоянно быть вовлеченным, находиться в условиях стресса и отсутствия отдыха. Это педагоги, медики в этом плане тоже на передовой. Менеджеры, которым надо постоянно гнаться за продажами, следить за рекламой, продавать товар", - сказал врач.
Он отметил, что среди педагогов, у которых отмечаются депрессивные расстройства, - в основном учителя школ.
"Учителю сейчас очень сложно, потому что ребенок стал сложнее. Самим детям непросто, и, соответственно, учителю вдвойне - втройне сложнее, чем, допустим, было 20-25 лет назад. Это крайне тяжелая ноша", - отметил Сергиевич.
Также врач рассказал, что депрессивные состояния могут наступить, если человек долго работает без отпусков или у него почти не бывает выходных, и он не успевает восстанавливаться.
"Если это умственный труд, офисная работа, и нет возможности на выходных физически себя нагрузить, подвигаться, если человек постоянно за компьютером", - рассказал Сергиевич.