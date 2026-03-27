Операция против Тегерана помешала депортации иранцев из США, пишут СМИ

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Военная операция США и Израиля против Ирана помешала усилиям американских властей по депортации мигрантов-иранцев из Соединенных Штатов, пишет издание Politico.

Газета напоминает, что напряженные отношения Вашингтона Тегерана давно затрудняют депортацию иранцев из США , однако, несмотря на это, с конца прошлого года было осуществлено несколько рейсов в Иран с целью депортации граждан исламской республики.

"Война не только парализовала мировую экономику, но и нарушила планы (антииммиграционной полиции США - ред.) ICE по депортации десятков граждан Ирана в рамках тщательно согласованных чартерных рейсов, которые были скоординированы с иранским правительством", - говорится в материале газеты.

Как отмечает издание, администрация президента США Дональда Трампа указала в судебных документах, что на этой неделе был запланирован чартерный рейс, однако его отменили в связи с тем, что "вывозные рейсы в Иран временно приостановлены" на фоне военного конфликта.

В министерстве внутренней безопасности заявили изданию, что будут депортировать всех, кто по решению суда не имеет права находиться в США.

"Мы продолжим использовать все законные средства для депортации нелегальных иммигрантов", - подчеркнули в министерстве.