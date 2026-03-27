Операция против Тегерана помешала депортации иранцев из США, пишут СМИ
Операция против Тегерана помешала депортации иранцев из США, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2026
Операция против Тегерана помешала депортации иранцев из США, пишут СМИ
Военная операция США и Израиля против Ирана помешала усилиям американских властей по депортации мигрантов-иранцев из Соединенных Штатов, пишет издание Politico.
2026-03-27T16:11:00+03:00
2026-03-27T16:11:00+03:00
2026-03-27T16:11:00+03:00
сша
иран
в мире, сша, иран, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Операция против Тегерана помешала депортации иранцев из США, пишут СМИ
Politico: операция против Тегерана помешала депортации мигрантов-иранцев из США
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Военная операция США и Израиля против Ирана помешала усилиям американских властей по депортации мигрантов-иранцев из Соединенных Штатов, пишет издание Politico.
Газета напоминает, что напряженные отношения Вашингтона
и Тегерана
давно затрудняют депортацию иранцев из США
, однако, несмотря на это, с конца прошлого года было осуществлено несколько рейсов в Иран
с целью депортации граждан исламской республики.
"Война не только парализовала мировую экономику, но и нарушила планы (антииммиграционной полиции США - ред.) ICE по депортации десятков граждан Ирана в рамках тщательно согласованных чартерных рейсов, которые были скоординированы с иранским правительством", - говорится в материале газеты.
Как отмечает издание, администрация президента США Дональда Трампа
указала в судебных документах, что на этой неделе был запланирован чартерный рейс, однако его отменили в связи с тем, что "вывозные рейсы в Иран временно приостановлены" на фоне военного конфликта.
В министерстве внутренней безопасности заявили изданию, что будут депортировать всех, кто по решению суда не имеет права находиться в США.
"Мы продолжим использовать все законные средства для депортации нелегальных иммигрантов", - подчеркнули в министерстве.
США и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
.