16:11 27.03.2026
Операция против Тегерана помешала депортации иранцев из США, пишут СМИ
Операция против Тегерана помешала депортации иранцев из США, пишут СМИ

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Военная операция США и Израиля против Ирана помешала усилиям американских властей по депортации мигрантов-иранцев из Соединенных Штатов, пишет издание Politico.
Газета напоминает, что напряженные отношения Вашингтона и Тегерана давно затрудняют депортацию иранцев из США, однако, несмотря на это, с конца прошлого года было осуществлено несколько рейсов в Иран с целью депортации граждан исламской республики.
Иранские военные на побережье Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
"Смертельная ловушка". Новый план Ирана ужаснул США
Вчера, 15:25
"Война не только парализовала мировую экономику, но и нарушила планы (антииммиграционной полиции США - ред.) ICE по депортации десятков граждан Ирана в рамках тщательно согласованных чартерных рейсов, которые были скоординированы с иранским правительством", - говорится в материале газеты.
Как отмечает издание, администрация президента США Дональда Трампа указала в судебных документах, что на этой неделе был запланирован чартерный рейс, однако его отменили в связи с тем, что "вывозные рейсы в Иран временно приостановлены" на фоне военного конфликта.
В министерстве внутренней безопасности заявили изданию, что будут депортировать всех, кто по решению суда не имеет права находиться в США.
"Мы продолжим использовать все законные средства для депортации нелегальных иммигрантов", - подчеркнули в министерстве.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Морские пехотинцы США во время совместных учений НАТО BALTOPS 22 в Устке, Польша - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
"Прибудут раньше". На Западе раскрыли хитрый маневр США против Ирана
Вчера, 02:24
 
