Сенатор отметил сплоченную позицию России и Китая

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Сплоченная и выработанная единая позиция на международных площадках является оружием России и Китая, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол России в Китае Андрей Денисов.

Денисов подчеркнул, что российско-китайские отношения — своего рода "точка кристаллизации солевого раствора", вокруг которой могут группироваться и другие страны.