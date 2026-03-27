Сенатор отметил сплоченную позицию России и Китая

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Сплоченная и выработанная единая позиция на международных площадках является оружием России и Китая, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол России в Китае Андрей Денисов.
Ранее посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что отношения Китая и России не подвержены турбулентности современного мира. Он подчеркнул, что история учит - "чем более хаотичен мир, тем тверже должны стоять вместе Китай и Россия".
"Сейчас не следует упрощать ситуацию, что кто-то придет с дубиной и начнет там всех бить по голове... Наше оружие - это сплоченная и выработанная единая позиция, которой мы как крупные государства можем придерживаться на международных площадках, в том же Совете Безопасности ООН", - сказал Денисов в беседе с "Лентой.ру".
По словам сенатора, абсолютное большинство стран выражают несогласие с действиями США, однако многие не рискуют из-за возможных потерь от такого лобового столкновения с Вашингтоном.
Денисов подчеркнул, что российско-китайские отношения — своего рода "точка кристаллизации солевого раствора", вокруг которой могут группироваться и другие страны.