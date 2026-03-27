Глава делегации ГД рассказал о настрое перед вторым днем переговоров в США

ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов, возглавляющий парламентскую делегацию РФ в Вашингтоне, заявил РИА Новости о рабочем настрое перед вторым днем встреч с американскими коллегами.
"Лучшее… Работаем", - сказал Никонов, отвечая на вопрос о настроении.
Ранее посол РФ в США Александр Дарчиев заявил РИА Новости, что члены делегации в пятницу встретятся с представителями СНБ США и политологами.
Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.