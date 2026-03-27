Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 27.03.2026 (обновлено: 17:48 27.03.2026)
https://ria.ru/20260327/delegatsiya-2083349309.html
Глава делегации ГД рассказал о настрое перед вторым днем переговоров в США
политика
россия
госдума рф
вячеслав никонов
вашингтон (штат)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083344594_0:168:2274:1447_1920x0_80_0_0_0d7486985f9d50a66a3bacdacbce87bc.jpg
https://ria.ru/20260327/gosduma-2083351147.html
россия
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083344594_161:0:2090:1447_1920x0_80_0_0_fc5cb32a3b806d6b6a463fc9df5d70c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкВстреча депутатов Государственной Думы РФ и конгрессменов США в Институте мира Дональда Трампа в Вашингтоне
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Встреча депутатов Государственной Думы РФ и конгрессменов США в Институте мира Дональда Трампа в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов, возглавляющий парламентскую делегацию РФ в Вашингтоне, заявил РИА Новости о рабочем настрое перед вторым днем встреч с американскими коллегами.
"Лучшее… Работаем", - сказал Никонов, отвечая на вопрос о настроении.
Ранее посол РФ в США Александр Дарчиев заявил РИА Новости, что члены делегации в пятницу встретятся с представителями СНБ США и политологами.
Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.
Журова рассказала об ожиданиях от второго дня переговоров в США
Вчера, 17:16
 
ПолитикаРоссияГосдума РФВячеслав НиконовВашингтон (штат)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала