Технику, оборудование и антидроновые сети отправили из Чувашии в зону СВО

Гуманитарный конвой с техникой и антидроновыми сетями, отправленный в зону СВО, в Чувашии

Гуманитарный конвой с техникой и антидроновыми сетями, отправленный в зону СВО, в Чувашии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Гуманитарный конвой с техникой и антидроновыми сетями отправили из Чувашии в зону специальной военной операции, сообщил глава республики Олег Николаев.

"Сегодня сделали ещё один важный шаг в поддержке наших защитников – отправили уже 80-й гуманитарный конвой. В нём – 100 тонн жизненно важного груза: техника высокой проходимости, пиломатериалы, современное оборудование и более 50 км антидроновых сеток. Всё это спасает жизни и помогает выполнять боевые задачи", – написал Николаев в Max.

Он отметил, что к работе активно подключились женщины: "Женское движение "Единой России" и Союз женщин региона организовали 15 отправок в госпитали – 33 тонны помощи и 2,5 тысячи посылок для героев.