09:53 27.03.2026
В Челябинской области открыли современный Дом культуры
В Челябинской области открыли современный Дом культуры

ЧЕЛЯБИНСК, 27 мар - РИА Новости. Современный Дом культуры с залами, помещениями для кружков и летней эстрадой открыли в селе Большой Куяш в Челябинской области, сообщил губернатор Алексей Текслер.
"Работал в Кунашакском муниципальном округе. В селе Большой Куяш открыли новый дом культуры "Куяш", что означает "солнце". Раньше вся культурная жизнь села ютилась в небольшом помещении при библиотеке. Местные жители обратились ко мне с просьбой это исправить. Летом прошлого года строители приступили к работе. Теперь здесь появилось современное здание с залами, помещениями для кружков и летней эстрадой", - написал Текслер в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что строительство велось в рамках областной программы развития культуры и народной программы партии "Единая Россия".
"Уверен, место с таким названием наполнится творчеством и теплом", - считает губернатор.
По данным пресс-службы правительства региона, этот дом культуры самый крупный в Кунашакском районе: общая площадь объекта составляет более 610 квадратных метров (включая летнюю эстраду). Дом культуры оснащен всем необходимым: приобретено световое, звуковое оборудование, светодиодный экран, оборудование для спецэффектов, музыкальные инструменты, мебель для учебного и административного процессов.
В распоряжении посетителей дома культуры есть швейно-вышивальная машина, оверлок, ткацкие станки, мольберты и материалы для рисования. Для выступлений подготовлены сценические костюмы и декорации, а для выездных мероприятий — шатёр, отмечается в сообщении.
На базе нового культурного центра планируется работа семи клубных формирований художественной, хореографической и декоративно-прикладной направленности для всех возрастов, отметили в пресс-службе.
По словам министра культуры региона Алексея Бетехтина, открытие дома культуры "Куяш" - значимое событие для жителей села и всего округа.
"Это второй объект в 2026 года, открытый по программе "Развитие культуры в Челябинской области", который укрепляет культурную инфраструктуру региона. Здесь есть всё для того, чтобы творчество стало стилем жизни: просторные залы для занятий, современный хореографический класс, уютные гримёрки и костюмерные, а также зрительный зал на 200 мест. Благодарю главу региона Алексея Текслера за поддержку, которая делает культуру доступной каждому", - сказал он РИА Новости.
По словам глава Кунашакского муниципального округа Рамиля Вакилова, создание таких объектов — это важный шаг к развитию культурной жизни в районе.
"В планах продолжать строительство подобных учреждений, чтобы сделать наш район еще более комфортным и привлекательным для жителей", - приводятся в сообщении слова Вакилова.
