В Крыму призвали ученых в Европе выступить в защиту археолога Бутягина

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Ученые Европы обязаны выступить в защиту археолога Александра Бутягина, известного своими уникальными научными работами, его арест в Польше говорит о деградации и упадке европейской цивилизации, такое мнение выразила в беседе с РИА Новости директор Восточно-Крымского музея-заповедника в Керчи Татьяна Умрихина.
"Конечно, все ученые, археологи в Европе, кто знает Бутягина и кто знаком с его работами, должны проявить себя, подать свой голос в его защиту, потому что то, что происходит, – это начало деградации, упадка европейской цивилизации. Ведь наука и культура должны быть над политикой", - сказала Умрихина.
Говорить о том, что Бутягин уничтожал археологические памятники в Керчи, как недавно заявляли чиновники в Киеве, по меньшей мере абсурдно, подчеркнула директор музея-заповедника. Состояние античного городища Мирмекий в Крыму украинского периода и на данный момент очень отличается – сейчас городище огорожено, охраняется, контролируются археологические исследования, отметила она.
"Все документы, открытые листы, дающие право работы на древнем городище, отчетность – абсолютно все есть, они находятся и у нас, и в Институте археологии – и Крыма и России. Более 11 тысяч предметов было найдено, все они были переданы в наши фонды, Восточно-Крымского музея заповедника. Все клады, сенсационные находки - они выставлены у нас" , - добавила Умрихина.
Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. Защита намерена обжаловать решение.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация о том, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.