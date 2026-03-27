17:30 27.03.2026
Какой секрет Булгаков зашифровал в своем самом мистическом романе?
Какой секрет Булгаков зашифровал в своем самом мистическом романе?

Кадр из сериала Мастер и Маргарита
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Реальный дом, где жил Булгаков и которым вдохновлялся при создании "нехорошей квартиры", хорошо известен: Большая Садовая, дом № 10, квартира № 50. Но в романе писатель поселил Воланда и его свиту в другой, с причудливым номером.
Что гениальный автор скрыл в этом числе?

Дом с историей

Здание на Большой Садовой под номером 10, возведенное в стиле модерн, принадлежало богатому московскому купцу Илье Пигиту. Трехэтажный особняк (позже пятиэтажный) был построен в самом сердце культурной Москвы — на Садовом кольце. После революции национализированный дом Пигита стал первой в Москве рабочей коммуной, а следом превратился в обычную коммунальную квартиру.
Булгаков прожил здесь три года — с 1921 по 1924 год. Но именно здесь, в этой адской коммунальной квартире, в его сознании зародилась идея о визите дьявола в советскую Москву.

Разгадка числа 302-бис

Итак, почему 302-бис?
Первая версия — историческая. До революции Садовое кольцо имело сквозную нумерацию. Дом Пигита в той системе имел номер 166. Нумерация заканчивалась на 447-448, что теоретически делало возможным существование дома с номером 302. Это косвенно намекает на то, что события романа происходили до революции, или Булгаков хотел, чтобы мы это почувствовали.
Вторая версия — математическая.
"Это как три плюс два, бис – это "повторить", складывается № 10. Согласитесь, что 302 дома на улице — нереальная сумма, таких улиц не существует. И Булгаков этим как бы подчеркивает нереальность происходящего", — объясняет основатель музея-театра "Булгаковский дом" Николай Голубев.
Но есть еще кое-что. Число 302 у Булгакова появляется не случайно и не один раз. В его повести "Дьяволиада" в 302-й комнате находится зловещее "Бюро претензий". То же число фигурирует в неоконченном "Театральном романе". Число 302 для Булгакова — это демоническое начало, символ беспорядка и нечистой силы.
 
 
 
