Сборная Боливии победила суринамцев и сыграет с Ираком за выход на ЧМ

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Сборная Боливии обыграла команду Суринама в межконтинентальном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу.

Встреча, прошедшая в Мексике, завершилась со счетом 2:1. В составе боливийской команды мячи забили Мойсес Паниагуа и Мигелито (79, с пенальти). У суринамцев отличился Лиам ван Гелдерен (48).

В финале пути 2 межконтинентальных стыковых матчей боливийцы в Мексике сыграют с командой Ирака 31 марта.