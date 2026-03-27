Сборная Боливии победила суринамцев и сыграет с Ираком за выход на ЧМ
2026-03-27T07:38:00+03:00
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Сборная Боливии обыграла команду Суринама в межконтинентальном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу.
Встреча, прошедшая в Мексике, завершилась со счетом 2:1. В составе боливийской команды мячи забили Мойсес Паниагуа и Мигелито (79, с пенальти). У суринамцев отличился Лиам ван Гелдерен (48).
В финале пути 2 межконтинентальных стыковых матчей боливийцы в Мексике сыграют с командой Ирака 31 марта.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех государств: США, Мексики и Канады. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.