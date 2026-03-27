Блогеры и учителя истории сразились в кибертурнире в Москве

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Блогеры и преподаватели по истории приняли участие в специальном киберспортивном турнире по российской видеоигре "Мир танков" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Соревнование было приурочено к международной просветительской акции "Диктант Победы-2026".

Организаторами выступили компания "Ростелеком", Российское военно-историческое общество (РВИО), игровая студия "Леста", Агентство креативных индустрий и фонд "Сколково".

Турнир прошел в Московском кластере видеоигр и анимации. Участники в режиме реального времени провели несколько виртуальных боев в режиме "Стальной охотник". Таким образом игроки максимально погрузились в атмосферу первого киберспортивного турнира "Диктант Победы", который проводится в рамках одноименной просветительской акции.

"По сути, сегодняшнее мероприятие является важным дополнением к основному кибертурниру "Диктант Победы", старт которому мы дали буквально неделю назад. Сейчас проходят отборочные этапы, которые продлятся до 5 апреля", – уточнил директор офиса перспективных и партнерских продуктов "Ростелекома" Александр Ряховский, добавив, что со старта кибертурнира на него зарегистрировалось более 64 тысячи участников, и это количество продолжает расти.

Он указал, что организаторы спецтурнира специально собрали в кластере видеоигр и анимации разную публику. Цель события – дать возможность участникам попробовать что-то новое, посоревноваться в киберспорте по игре "Мир танков", которая воссоздана по материалам важных для России событий.

Директор по маркетингу игры "Мир танков" Владислав Полевик отметил, что режим "Стальной охотник" позволяет каждому игроку начать на равных условиях. Не требуется специальный аккаунт или прокачанная техника. Каждый может зайти и сразу принять участие. Данный режим помогает привлечь как можно больше людей к "Диктанту Победы" и кибертурнирам.

"Это "королевская битва" – формат, когда ты появляешься на игровой локации, сражаешься с другими игроками, и в итоге остается один победитель", – уточнил Полевик.

В спецтурнире приняли участие как новички, так и опытные геймеры. Так, научный сотрудник департамента науки и образования РВИО, участник программы "Время героев" Николай Орлов стал одним из участников спецтурнира. Он выразил мнение, что участие в игре и в "Диктанте Победы" – это другой уровень погружения в историю.

Еще один участник спецтурнира, блогер Константин Ладанин, играет в "Мир танков" с 15 лет.

"Мне очень нравится, что последние несколько лет и "Леста", и наше правительство делают такие турниры, которые посвящены и памяти наших воинов, и памяти наших предков, и Великой Победе", – сказал блогер.