Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 27.03.2026 (обновлено: 20:38 27.03.2026)
https://ria.ru/20260327/blogery-2083315697.html
Блогеры и учителя истории сразились в кибертурнире в Москве
Блогеры и преподаватели по истории приняли участие в специальном киберспортивном турнире по российской видеоигре "Мир танков" в Москве, передает корреспондент... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T16:48:00+03:00
2026-03-27T20:38:00+03:00
москва
ростелеком
российское военно-историческое общество (рвио)
киберспорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083317564_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4482c2f193ca7f3a84b513f977af5980.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083317564_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_66a3200d47eed4a2404de8ce5c88c2ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд многопользовательской онлайн-игры "Мира танков"
Стенд многопользовательской онлайн-игры Мира танков - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Стенд многопользовательской онлайн-игры "Мира танков"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Блогеры и преподаватели по истории приняли участие в специальном киберспортивном турнире по российской видеоигре "Мир танков" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Соревнование было приурочено к международной просветительской акции "Диктант Победы-2026".
Организаторами выступили компания "Ростелеком", Российское военно-историческое общество (РВИО), игровая студия "Леста", Агентство креативных индустрий и фонд "Сколково".
Турнир прошел в Московском кластере видеоигр и анимации. Участники в режиме реального времени провели несколько виртуальных боев в режиме "Стальной охотник". Таким образом игроки максимально погрузились в атмосферу первого киберспортивного турнира "Диктант Победы", который проводится в рамках одноименной просветительской акции.
"По сути, сегодняшнее мероприятие является важным дополнением к основному кибертурниру "Диктант Победы", старт которому мы дали буквально неделю назад. Сейчас проходят отборочные этапы, которые продлятся до 5 апреля", – уточнил директор офиса перспективных и партнерских продуктов "Ростелекома" Александр Ряховский, добавив, что со старта кибертурнира на него зарегистрировалось более 64 тысячи участников, и это количество продолжает расти.
Он указал, что организаторы спецтурнира специально собрали в кластере видеоигр и анимации разную публику. Цель события – дать возможность участникам попробовать что-то новое, посоревноваться в киберспорте по игре "Мир танков", которая воссоздана по материалам важных для России событий.
Директор по маркетингу игры "Мир танков" Владислав Полевик отметил, что режим "Стальной охотник" позволяет каждому игроку начать на равных условиях. Не требуется специальный аккаунт или прокачанная техника. Каждый может зайти и сразу принять участие. Данный режим помогает привлечь как можно больше людей к "Диктанту Победы" и кибертурнирам.
"Это "королевская битва" – формат, когда ты появляешься на игровой локации, сражаешься с другими игроками, и в итоге остается один победитель", – уточнил Полевик.
В спецтурнире приняли участие как новички, так и опытные геймеры. Так, научный сотрудник департамента науки и образования РВИО, участник программы "Время героев" Николай Орлов стал одним из участников спецтурнира. Он выразил мнение, что участие в игре и в "Диктанте Победы" – это другой уровень погружения в историю.
Еще один участник спецтурнира, блогер Константин Ладанин, играет в "Мир танков" с 15 лет.
"Мне очень нравится, что последние несколько лет и "Леста", и наше правительство делают такие турниры, которые посвящены и памяти наших воинов, и памяти наших предков, и Великой Победе", – сказал блогер.
Он добавил, что и все это идет через игру "Мир танков", ведь она про память и историю страны.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала