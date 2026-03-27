Песков рассказал об инициативе бизнесмена выделить крупную сумму для России

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Выделение средств для государства одним из участников встречи президента РФ Владимира Путина с бизнесом было инициативой самого бизнесмена, президент приветствовал ее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом он опроверг сообщения СМИ о том, что глава "Роснефти" Игорь Сечин якобы предложил Путину идею о взносах российского бизнеса для финансирования СВО. Пресс-секретарь президента пояснил, что один из участников вчерашней закрытой встречи Путина с бизнесом по своей инициативе решил выделить крупную сумму средств для государства и это было его семейным решением.
"Аргументировал это один из участников тем, что подавляющее большинство участников встречи начинали как раз свой бизнес в 90-х годах. И, в основном, конечно, это начало было так или иначе связано с государством. И поэтому сейчас просто многие считают своим долгом сделать такие взносы. Вот один из участников об этом сказал, это была его инициатива абсолютно. Это не была инициатива президента Путина, хотя, безусловно, глава государства приветствовал такую инициативу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли Кремль подтвердить, что вчера на закрытой встрече с бизнесом обсуждалась идея взноса со стороны бизнеса на финансирование СВО, и правда ли, что идея взноса исходила от Сечина.
При этом пресс-секретарь президента не стал раскрывать имя этого бизнесмена. "Она на то и закрытая была встреча, чтобы не давать никаких деталей", - пояснил он.
После пленарного заседания съезда РСПП в четверг глава государства в закрытом режиме встретился с членами бюро правления объединения и с предпринимателями. Встреча длилась примерно два часа.