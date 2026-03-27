Билайн стал лауреатом национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса"

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Билайн удостоили национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса" за вклад в реализацию социально значимых проектов, направленных на устойчивое развитие, решение социальных задач и укрепление технологического суверенитета страны, сообщает пресс-служба оператора.

Высокая оценка подтверждает: современный бизнес несет ответственность не только за качество услуг, но и за системные решения, которые становятся частью повседневной жизни миллионов людей. В основе признания — комплексный подход компании к созданию "цифрового каркаса" России.

Ключевые направления, отмеченные жюри премии:

Здравоохранение (МедТех)

Совместное предприятие с Сеченовским университетом разрабатывает ИИ-решения для диагностики в кардиологии, патоморфологии и онкологии.

Поиск людей

Более 13 лет Билайн выступает стратегическим технологическим партнером отряда "ЛизаАлерт", обеспечивая технологическую и информационную поддержку поисковых операций по всей стране. За время работы отряда спасено более 250 тысяч человек.

Инклюзия

Платформа для обучения использованию цифровых технологий незрячих детей и подростков, а также детей с нарушениями моторики — билайндлядетей.рф. За время работы платформы охвачено более 550 тысяч человек, из них 32 тысячи полностью прошли курсы.

Платформа " Гид по помогающим технологиям для людей с приобретенной инвалидностью ", в том числе участников СВО помогает вовлекать людей с ограниченными возможностями здоровья в жизнь страны через доступ к цифровым технологиям. Проект поддержан Агентством стратегических инициатив при администрации президента России.

Образование и кадры

Сотрудничество с ведущими вузами (ИТМО, РЭУ, Сеченовский университет и другие), гибкая система стажировок, поддержка кейс-чемпионатов, инвестиции в развитие научной и инженерной школы.

Экология

Ярославский центр обработки данных стал первым в России ЦОД, прошедшим сертификацию на соответствие национальному стандарту "зеленого строительства" (АНО "НИИУРС"). Билайн также подтвердил соответствие системы экологического менеджмента требованиям стандарта Р ИСО 14001 применительно к оказанию телекоммуникационных услуг и услуг ЦОД.

Развитие "умных" городов и кибербезопасность

Внедрение технологий, повышающих комфорт и безопасность городской среды. Реализация проектов по защите граждан от мошенников с фокусом на особо уязвимые группы населения.