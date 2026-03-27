11:54 27.03.2026
Билайн стал лауреатом национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса"
Билайн удостоили национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса" за вклад в реализацию социально значимых проектов, направленных на устойчивое развитие,... РИА Новости, 27.03.2026
Билайн, ВымпелКом, Россия, Бизнес, Кибербезопасность, Искусственный интеллект (ИИ), Здравоохранение, Городская среда

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Билайн удостоили национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса" за вклад в реализацию социально значимых проектов, направленных на устойчивое развитие, решение социальных задач и укрепление технологического суверенитета страны, сообщает пресс-служба оператора.
Высокая оценка подтверждает: современный бизнес несет ответственность не только за качество услуг, но и за системные решения, которые становятся частью повседневной жизни миллионов людей. В основе признания — комплексный подход компании к созданию "цифрового каркаса" России.
Ключевые направления, отмеченные жюри премии:

Здравоохранение (МедТех)

Совместное предприятие с Сеченовским университетом разрабатывает ИИ-решения для диагностики в кардиологии, патоморфологии и онкологии.

Поиск людей

Более 13 лет Билайн выступает стратегическим технологическим партнером отряда "ЛизаАлерт", обеспечивая технологическую и информационную поддержку поисковых операций по всей стране. За время работы отряда спасено более 250 тысяч человек.

Инклюзия

Платформа для обучения использованию цифровых технологий незрячих детей и подростков, а также детей с нарушениями моторики — билайндлядетей.рф. За время работы платформы охвачено более 550 тысяч человек, из них 32 тысячи полностью прошли курсы.
Платформа "Гид по помогающим технологиям для людей с приобретенной инвалидностью", в том числе участников СВО помогает вовлекать людей с ограниченными возможностями здоровья в жизнь страны через доступ к цифровым технологиям. Проект поддержан Агентством стратегических инициатив при администрации президента России.

Образование и кадры

Сотрудничество с ведущими вузами (ИТМО, РЭУ, Сеченовский университет и другие), гибкая система стажировок, поддержка кейс-чемпионатов, инвестиции в развитие научной и инженерной школы.

Экология

Ярославский центр обработки данных стал первым в России ЦОД, прошедшим сертификацию на соответствие национальному стандарту "зеленого строительства" (АНО "НИИУРС"). Билайн также подтвердил соответствие системы экологического менеджмента требованиям стандарта Р ИСО 14001 применительно к оказанию телекоммуникационных услуг и услуг ЦОД.

Развитие "умных" городов и кибербезопасность

Внедрение технологий, повышающих комфорт и безопасность городской среды. Реализация проектов по защите граждан от мошенников с фокусом на особо уязвимые группы населения.
"Для нас ответственность перед обществом встроена в логику развития бизнеса. Каждый наш технологический проект, будь то внедрение ИИ в медицинскую диагностику, поддержка поисковых отрядов или создание инклюзивных цифровых сервисов, направлен на адресное решение реальных задач людей и важных вопросов страны в целом. Мы видим свою роль в том, чтобы формировать устойчивую инфраструктуру, где цифровые технологии работают на безопасность, здоровье и равные возможности для людей. Признание на уровне национальной премии подтверждает, что мы движемся в правильном направлении и готовы усиливать вклад в достижение национальных целей, а главное — в повышение качества жизни граждан", — цитирует пресс-служба генерального директора ПАО "ВымпелКом" (Билайн) Сергея Анохина.
