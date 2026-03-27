Белоруссия не будет по указке извне строить отношениям с Литвой, заявил МИД

МИНСК, 27 мар - РИА Новости. Белоруссия готова рассматривать предложения внешних партнеров по отношениям Минска и Вильнюса, но не по указке извне, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков, отвечая на вопрос РИА Новости.

"Обращаем внимание: Белоруссия ни к каким третьим сторонам за посредничеством не обращалась. Инициативы, звучащие от внешних партнеров, - это их собственное видение. Мы готовы такие предложения рассматривать, но не по чьей-либо указке", - сказал агентству Варанков.