Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 27.03.2026 (обновлено: 19:03 27.03.2026)
https://ria.ru/20260327/belorussiya-2083381132.html
Белоруссия открыта к конструктивному диалогу с Литвой, заявил МИД
Минск сохраняет открытость к конструктивному диалогу с Вильнюсом по проблемным вопросам, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков, отвечая на... РИА Новости, 27.03.2026
в мире
белоруссия
литва
вильнюс
александр лукашенко
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 27 мар - РИА Новости. Минск сохраняет открытость к конструктивному диалогу с Вильнюсом по проблемным вопросам, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Премьер Литвы Инга Ругинене в пятницу заявила, что Вильнюс рассмотрел бы возможность встречи с белорусскими представителями на уровне заместителей министров иностранных дел только при выполнении Минском трех условий: прекращение полетов метеозондов через границу, возврат задержанных в Белоруссии фур без штрафов и остановка потока нелегальных мигрантов.
Минске неоднократно и предельно ясно заявляли: мы готовы обсуждать любые проблемные вопросы без каких-либо предварительных условий. Это базовый принцип, который понятен всем, включая наших партнеров за океаном: недавний визит спецпосланника президента США Джона Коула это наглядно подтвердил", - сказал агентству Варанков.
"Искусственные же ультиматумы, которые пытается выдвигать Вильнюс, не имеют ничего общего ни с добрососедством, ни с нормальной дипломатической практикой", - подчеркнул пресс-секретарь МИД.
По словам Варанкова, отказ Литвы от равноправного разговора останется на совести литовского руководства.
"Если же литовские коллеги сегодня не настроены на равноправный разговор, а предпочитают публично перечислять требования вместо того, чтобы садиться за стол переговоров, - что же, нежелание решать накопившиеся вопросы остается на их совести. С нашей же стороны открытость к конструктивному диалогу сохраняется", - заключил пресс-секретарь.
Вильнюс в течение нескольких лет с 2020 года сворачивала сотрудничество с Белоруссией, при этом многие вопросы можно решить лишь через сотрудничество: так, метеозонды с территории Белоруссии запускают и граждане самой Литвы с целью контрабанды сигарет, без пограничного сотрудничества проблематично решить проблему незаконной миграции. Белорусский президент Александр Лукашенко ранее просил назвать хотя бы одну причину, почему Минск должен за свой счет спасать Евросоюз от мигрантов в условиях, когда интеграционное объединение вводит все больше санкций против республики.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала