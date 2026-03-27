Белоруссия открыта к конструктивному диалогу с Литвой, заявил МИД

МИНСК, 27 мар - РИА Новости. Минск сохраняет открытость к конструктивному диалогу с Вильнюсом по проблемным вопросам, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Премьер Литвы Инга Ругинене в пятницу заявила, что Вильнюс рассмотрел бы возможность встречи с белорусскими представителями на уровне заместителей министров иностранных дел только при выполнении Минском трех условий: прекращение полетов метеозондов через границу, возврат задержанных в Белоруссии фур без штрафов и остановка потока нелегальных мигрантов.
"В Минске неоднократно и предельно ясно заявляли: мы готовы обсуждать любые проблемные вопросы без каких-либо предварительных условий. Это базовый принцип, который понятен всем, включая наших партнеров за океаном: недавний визит спецпосланника президента США Джона Коула это наглядно подтвердил", - сказал агентству Варанков.
"Искусственные же ультиматумы, которые пытается выдвигать Вильнюс, не имеют ничего общего ни с добрососедством, ни с нормальной дипломатической практикой", - подчеркнул пресс-секретарь МИД.
По словам Варанкова, отказ Литвы от равноправного разговора останется на совести литовского руководства.
"Если же литовские коллеги сегодня не настроены на равноправный разговор, а предпочитают публично перечислять требования вместо того, чтобы садиться за стол переговоров, - что же, нежелание решать накопившиеся вопросы остается на их совести. С нашей же стороны открытость к конструктивному диалогу сохраняется", - заключил пресс-секретарь.
Вильнюс в течение нескольких лет с 2020 года сворачивала сотрудничество с Белоруссией, при этом многие вопросы можно решить лишь через сотрудничество: так, метеозонды с территории Белоруссии запускают и граждане самой Литвы с целью контрабанды сигарет, без пограничного сотрудничества проблематично решить проблему незаконной миграции. Белорусский президент Александр Лукашенко ранее просил назвать хотя бы одну причину, почему Минск должен за свой счет спасать Евросоюз от мигрантов в условиях, когда интеграционное объединение вводит все больше санкций против республики.