"Шарлотт" одержал пятую победу подряд в НБА, обыграв "Нью-Йорк"

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. "Шарлотт Хорнетс" нанес поражение "Нью-Йорк Никс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в городе Шарлотт закончилась победой хозяев со счетом 114:103 (38:36, 27:19, 29:21, 20:27). Самыми результативными игроками матча стали Джален Брансон из "Никс" и Кон Книппел из "Хорнетс", набравшие по 26 очков. На счету 20-летнего Книппела также 11 подборов и 8 передач, а Брансон отметился еще и 13 передачами. Книппел стал самым молодым игроком в истории НБА, достигшим отметки в 250 удачных трехочковых бросков за сезон.
27 марта 2026 • начало в 02:00
Завершен
"Шарлотт" выиграл пятый раз подряд и с 39 победами в 73 матчах идет на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, где прервавший семиматчевую победную серию "Нью-Йорк" (48 побед в 77 матчах) располагается на третьей позиции.
Результаты других матчей:
"Детройт Пистонс" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 129:108;
"Орландо Мэджик" - "Сакраменто Кингз" - 121:117.
