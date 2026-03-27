17:06 27.03.2026
Как Инесса Арманд покорила Владимира Ленина
Как Инесса Арманд покорила Владимира Ленина
Как Инесса Арманд покорила Владимира Ленина

Инесса Арманд
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Легендарный лидер Октябрьской революции никогда не был обделен вниманием женщин. Одна из них оставила такой след в его жизни и в истории России, что Владимир Ленин даже взял себе революционный псевдоним в ее честь.
Как сложились их отношения? И почему никто не говорит об этой женщине?

От Элизабет к Инессе

Элизабет родилась во Франции в семье оперных артистов. Отец — знаменитый певец, мать — хористка. Но судьба была жестока: в пять лет девочка лишилась отца. После того как мать лишилась возможности обеспечивать себя и дочь, она приняла решение отправить девочку в Россию, к тетке, которая трудилась в семье состоятельного промышленника Евгения Арманда. Так девочка оказалась в доме богатого предпринимателя, где получила блестящее образование.
Молодая Элизабет знала несколько языков, виртуозно играла на фортепьяно, читала запоем. С детства она видела несправедливость мира — в пять лет заступилась за горничную, которую хотели наказать за ошибку.
В 1893 году Элизабет вышла замуж за Александра Арманда. Брак был достаточно успешен — четверо детей, обычная жизнь состоятельной дамы. Но в 1902 году все изменилось. Она влюбилась во Владимира, младшего брата своего мужа. От этой связи родился пятый ребенок, и брак распался.
Инесса Арманд (1874-1920), деятель российского и международного революционного движения, член РСДРП, с детьми Варварой и Андреем

Икона революции

Переломный момент в жизни Элизабет — книга Ленина "Развитие капитализма в России", которую ей предложил Владимир Арманд, ее новый возлюбленный. Девушка прочитала и поняла: здесь говорят о ее мире, о справедливости, о переменах. Она не просто увлеклась идеями — она сама стала революционеркой.
Когда в 1907 году Владимир был арестован и сослан, Элизабет вместе с ним бежала из России. Но счастье было недолгим — ее возлюбленный умер в том же году. Казалось, ее жизнь закончилась вместе с ним.

Встреча в Париже

Спустя год, в 1908-м, Элизабет под новым революционным именем Инесса Арманд прибыла в Париж. Там же находились Владимир Ленин и его жена Надежда Крупская.
На первой встрече Ленин внимания на Инессу не обратил. Но осенью Инесса уехала в Брюссель учиться — там их общение продолжилось. Женщина с живым умом, притягательной внешностью и горящей верой в революцию воскресла. Ленин не устоял. Он влюбился по уши.
Роман разгорелся во Франции. Инесса признавалась ему в письмах: "О, мне хотелось бы поцеловать тебя тысячу раз". Ленин отвечал взаимностью. Крупская знала об этой связи. И вот что поразительно — вместо того чтобы устроить скандал, супруга Ленина готова была даже уйти, чтобы дать ему счастье с Инессой.
Но Ленин отказался. Почему? Может быть, потому что нужна была Крупская — умная, надежная, политический партнер. Может быть, слишком сильна была привязанность к жене. В любом случае родился странный, невиданный союз: жена, любовница и революционер, которые стали неразлучны.
Триумф и последний вздох

В 1912 году Инесса вернулась в Россию. Ее миссией было активизировать петербургских большевиков. К этому моменту костер былой любви между ней и вождем потух, но остался жар. Они переписывались, а общение перешло в деловой формат — теперь они были двумя революционерами, работающими над одним делом.
Но когда в 1918 году Фанни Каплан покушалась на вождя, первым делом раненый Ленин попросил позвать Инессу. Она тут же явилась. У постели лидера революции сидели трое: он, его жена и его бывшая любовница. Никто уже не удивлялся — "Партия прогулистов", как называли их друзья, воссоединилась в роковой момент.
Треугольник разрушила холера. В 1920 году Инесса умерла — ей было всего 46 лет. Арманд осталась в истории не как жена или любовница, а как революционерка, которая верила в справедливость.
 
 
 
