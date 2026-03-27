Гроссмейстер из США оценил попытки запретить россиянам выступать с флагом
Гроссмейстер из США оценил попытки запретить россиянам выступать с флагом - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
Гроссмейстер из США оценил попытки запретить россиянам выступать с флагом
Все попытки запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом не достигли своей цели, заявил в интервью РИА... РИА Новости Спорт, 27.03.2026
2026-03-27T17:03:00+03:00
2026-03-27T17:03:00+03:00
ссср
узбекистан
россия
спорт, ссср, узбекистан, россия, международная федерация шахмат (fide), шахматы
Спорт, СССР, Узбекистан, Россия, Международная федерация шахмат (FIDE), Шахматы
Гроссмейстер из США оценил попытки запретить россиянам выступать с флагом
Альбурт: попытки запретить россиянам выступать с флагом не достигли цели
ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Все попытки запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом не достигли своей цели, заявил в интервью РИА Новости советский и американский гроссмейстер Лев Альбурт.
"На мой взгляд, это своего рода нонсенс. Все эти попытки не достигли цели", - сказал Альбурт.
Гроссмейстер выразил уверенность в том, что российские шахматисты смогут выступить на Всемирной шахматной олимпиаде в сентябре в Узбекистане
.
"Мне кажется, для этого есть все шансы. В худшем случае они будут выступать под флагом ФИДЕ, и всё рвано все будут знать, что это действительно российская команда", - уточнил он.
Альбурт подчеркнул, что политические демарши в спорте больше ударяют по их устроителям, а не по тем, против кого они направлены.
"Полагаю, что люди, устраивающие эти бойкоты, страдают от своих действий больше, чем те, против кого они выступают", - добавил известный шахматист.
Международная шахматная федерация (FIDE
) после начала СВО в 2022 году ввела санкции против россиян. Национальные команды не принимали участия во Всемирных олимпиадах 2022 и 2024 годов. Мужские сборные СССР
/России
неизменно побеждали на данных соревнованиях в 1952-1974 и в 1980-2002 годах. Женские команды страны первенствовали в 1957-1974, 1978-1986 и 2010-2014 годах. В 1976 году соревнования проходили в Израиле
, сборные СССР в них не участвовали.