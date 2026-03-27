Захарова рассказала, с чем связана агрессия в отношении Ирана и Венесуэлы

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Агрессия в отношении Ирана и Венесуэлы связана с нефтью и газом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, что неизбежно отразилось на уровне экспорта и добычи нефти. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму". Мадуро и его супруга заявили о своей невиновности по вмененным американской юстицией статьям. Президент США Дональд Трамп заявил, что атака на Венесуэлу оказалась прибыльной для Штатов. По его словам, США забирают "сотни миллионов баррелей нефти из Венесуэлы".
