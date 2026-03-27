06:17 27.03.2026
В МИД назвали неприемлемым размещение военных объектов США в Афганистане
В МИД назвали неприемлемым размещение военных объектов США в Афганистане
Россия считает категорически неприемлемым размещение американских военных объектов на территории Афганистана, как и возвращение США на авиабазу "Баграм", заявил РИА Новости, 27.03.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов
Специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия считает категорически неприемлемым размещение американских военных объектов на территории Афганистана, как и возвращение США на авиабазу "Баграм", заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, советник министра иностранных дел Замир Кабулов.
"Считаем категорически неприемлемым размещение военных объектов и инфраструктуры США и НАТО на территории Афганистана или соседних с ним государств под любыми предлогами. Надеемся, что власти Исламского Эмирата Афганистан продолжат придерживаться аналогичного подхода", - сказал Кабулов, отвечая на вопрос о том, насколько высоко в РФ оценивают риски того, что США вновь потребуют от властей Афганистана предоставить им доступ на авиабазу "Баграм" на фоне наращивания американских сил на Ближнем Востоке из-за кризиса вокруг Ирана.
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В случае нападения США Иран одержит победу, заявили власти Афганистана
15 февраля, 21:07
Он напомнил, что администрация президента США Дональда Трампа постоянно озвучивает требование о возвращении под контроль США афганской авиабазы "Баграм", утраченной американцами "после их бесславного бегства из Афганистана в августе 2021 года".
"Так что в таких "хотелках" нет ничего нового", - заключил Кабулов.
Последствия пакистанского удара по реабилитационному центру в Кабуле, Афганистан. 17 марта 2026 года - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Число погибших при атаке Пакистана на Афганистан достигло 400
17 марта, 04:49
 
