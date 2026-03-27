В МИД назвали неприемлемым размещение военных объектов США в Афганистане

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия считает категорически неприемлемым размещение американских военных объектов на территории Афганистана, как и возвращение США на авиабазу "Баграм", заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, советник министра иностранных дел Замир Кабулов.
"Считаем категорически неприемлемым размещение военных объектов и инфраструктуры США и НАТО на территории Афганистана или соседних с ним государств под любыми предлогами. Надеемся, что власти Исламского Эмирата Афганистан продолжат придерживаться аналогичного подхода", - сказал Кабулов, отвечая на вопрос о том, насколько высоко в РФ оценивают риски того, что США вновь потребуют от властей Афганистана предоставить им доступ на авиабазу "Баграм" на фоне наращивания американских сил на Ближнем Востоке из-за кризиса вокруг Ирана.
Он напомнил, что администрация президента США Дональда Трампа постоянно озвучивает требование о возвращении под контроль США афганской авиабазы "Баграм", утраченной американцами "после их бесславного бегства из Афганистана в августе 2021 года".
"Так что в таких "хотелках" нет ничего нового", - заключил Кабулов.