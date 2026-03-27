"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов в города Дальнего Востока
10:11 27.03.2026
"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов в города Дальнего Востока
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" к сезону летних отпусков и школьных каникул увеличивает частоту рейсов между Москвой и городами Дальнего Востока, сообщил перевозчик.
"Аэрофлот" традиционно увеличивает частоту рейсов между Москвой и городами Дальнего Востока в пиковый сезон летних отпусков и школьных каникул. Частота рейсов будет увеличиваться поэтапно с конца мая", - говорится в сообщении.
Количество полётов в пиковые даты лета из Москвы и в обратном направлении будет достигать: во Владивосток до 42 рейсов в неделю (из них до 33 рейсов выполняются "Аэрофлотом", остальные рейсы — авиакомпаний "Россия" и "АйФлай"), в Благовещенск — до 5 рейсов в неделю (выполняются авиакомпанией "Россия"), в Анадырь — до 4 рейсов в неделю (выполняются авиакомпанией "Россия").
Число рейсов из Москвы Магадан и обратно составит до 8 рейсов в неделю (выполняются "Россией), в Хабаровск — до 32 рейсов в неделю (из них до 21 рейса в неделю выполняются "Аэрофлотом", остальные рейсы — "Россией" и "АйФлай"), Петропавловск-Камчатский — до 27 рейсов в неделю (выполняются "Аэрофлотом").
Количество рейсов между Москвой и Улан-Удэ будет составлять до 14 рейсов в неделю (выполняются "Аэрофлотом"), Южно-Сахалинском — до 20 рейсов в неделю (из которых до 11 рейсов будет выполнять "Аэрофлот", остальные рейсы — авиакомпаний "Россия" и "АйФлай"), Якутском — до 9 рейсов в неделю (выполняются "Аэрофлотом").
"Аэрофлот" постоянно работает над повышением доступности рейсов по наиболее востребованным направлениям Дальнего Востока. В том числе авиакомпания привлекает для выполнения полётной программы в пункты ДФО парк авиакомпаний "Россия" и "АйФлай", - отмечает компания.
Шаг кресел в салоне самолетов "России" и "АйФлай" сопоставим межкресельному расстоянию на аналогичных бортах "Аэрофлота". Перечень предлагаемых услуг соответствует стандартам группы. В полете пассажирам комфорт-класса предложат пледы и дорожные наборы. Также им предлагают белое и красное вино. В обоих классах обслуживания предусмотрены детские наборы для маленьких путешественников. Питание на борту двухразовое, доступны прохладительные напитки в ассортименте. Путешественники всех классов обслуживания могут подключиться с персональных девайсов к бесплатной беспроводной системе развлечений на борту.
Помимо прямых рейсов между Москвой и пунктами Дальневосточного федерального округа, пассажиры могут воспользоваться рейсами из сибирского хаба "Аэрофлота": во Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Мирный, Нерюнгри, Читу, а с июня — в Анадырь. Также с середины июня планируется возобновление полетов между Санкт-Петербургом и Владивостоком.
 
