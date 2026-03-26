"Жаль, без Саши": Журова хотела привлечь Овечкина на встречу с конгрессом
2026-03-26T22:15:00+03:00
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила РИА Новости, что к прошедшим переговорам с членами конгресса США можно было привлечь российского хоккеиста "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.
Делегация депутатов Госдумы в четверг провела переговоры с членами конгресса США. Как отметил ранее в беседе с РИА Новости посол России в США Александр Дарчиев, переговоры прошли успешно. На переговорах затронули возможность полноценного допуска российских спортсменов до международных соревнований к Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе и возможность проведения хоккейного и футбольного матчей между командами обеих стран.
"Жаль, что Саши Овечкина не было, он сейчас на игре, а то, конечно, его бы тоже привлекли к нашей встрече", - сказала Журова.
"Вашингтон" с Овечкиным в составе 26 марта на выезде встретится с "Ютой Маммот" в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
В воскресенье "Вашингтон Кэпиталз" в овертайме уступил "Колорадо Эвеланш" в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 2:3. 40-летний капитан столичного клуба Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 1000-й за карьеру в НХЛ с учетом плей-офф. Россиянин стал вторым после канадца Уэйна Гретцки (1016) игроком в истории лиги, кому удалось достичь данной отметки.