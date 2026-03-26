"Жаль, без Саши": Журова хотела привлечь Овечкина на встречу с конгрессом - РИА Новости Спорт, 26.03.2026
Хоккей
22:15 26.03.2026 (обновлено: 22:19 26.03.2026)
"Жаль, без Саши": Журова хотела привлечь Овечкина на встречу с конгрессом
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила РИА Новости, что к прошедшим переговорам с членами конгресса США можно... РИА Новости Спорт, 26.03.2026
спорт, сша, россия, лос-анджелес, александр овечкин, светлана журова, александр дарчиев, вашингтон кэпиталз, колорадо эвеланш, госдума рф, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, США, Россия, Лос-Анджелес, Александр Овечкин, Светлана Журова, Александр Дарчиев, Вашингтон Кэпиталз, Колорадо Эвеланш, Госдума РФ, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Жаль, без Саши": Журова хотела привлечь Овечкина на встречу с конгрессом

Журова посетовала, что на переговоры с конгрессом США не привлекли Овечкина

© Фото : x.com/capitalsАлександр Овечкин
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила РИА Новости, что к прошедшим переговорам с членами конгресса США можно было привлечь российского хоккеиста "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.
Делегация депутатов Госдумы в четверг провела переговоры с членами конгресса США. Как отметил ранее в беседе с РИА Новости посол России в США Александр Дарчиев, переговоры прошли успешно. На переговорах затронули возможность полноценного допуска российских спортсменов до международных соревнований к Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе и возможность проведения хоккейного и футбольного матчей между командами обеих стран.
"Жаль, что Саши Овечкина не было, он сейчас на игре, а то, конечно, его бы тоже привлекли к нашей встрече", - сказала Журова.
"Вашингтон" с Овечкиным в составе 26 марта на выезде встретится с "Ютой Маммот" в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
В воскресенье "Вашингтон Кэпиталз" в овертайме уступил "Колорадо Эвеланш" в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 2:3. 40-летний капитан столичного клуба Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 1000-й за карьеру в НХЛ с учетом плей-офф. Россиянин стал вторым после канадца Уэйна Гретцки (1016) игроком в истории лиги, кому удалось достичь данной отметки.
В США рассматривают проведение матчей со сборными России в хоккее и футболе
Вчера, 22:02
 
