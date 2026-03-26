В США рассматривают проведение матчей со сборными России в хоккее и футболе

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова по итогам переговоров с членами конгресса Соединенных Штатов заявила РИА Новости, что в США рассматривают проведение товарищеских матчей со сборными России по хоккею и футболу.
Делегация депутатов Госдумы в четверг провела переговоры с членами конгресса США. Как отметил ранее в беседе с РИА Новости посол России в США Александр Дарчиев, переговоры прошли успешно.
"Мы говорили о том, что было предложение провести хоккейный матч. Мы тоже поднимали этот вопрос, также гольф может быть, потому что Трамп сам играет в гольф. Эти предложения тоже были", - заявила Журова.
"Мы говорили, что это надо обсуждать на уровне федераций, - сказала Журова, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли в Вашингтоне тема товарищеского матча между сборными России и США по футболу. - Понятно, что парламентарии со своей стороны готовы поддержать такие правильные инициативы".
Пресс-служба Кремля в марте 2025 года сообщила, что президент США Дональд Трамп поддержал идею президента РФ Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и РФ между игроками, выступающими в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).