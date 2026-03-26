Журова заявила, что в США хотят полноценного участия России в Играх-2028

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова по итогам переговоров с членами конгресса США заявила РИА Новости, что в Соединенных Штатах хотят видеть полноценное возвращение российских спортсменов для участия в Олимпийских играх 2028 года.
Делегация депутатов Госдумы в четверг провела переговоры с членами конгресса США. Как отметил ранее в беседе с РИА Новости посол России в США Александр Дарчиев, переговоры прошли успешно.
"Конечно, обсуждали вопросы спорта, как же без этого. Понятно, что (американская конгрессвумен Анна Паулина) Луна, и тот, кто был с ней, конгрессмены, обсуждали вопрос об Олимпиаде. Понятно, что полноценное возвращение сборной — это вопрос МОК, но, насколько я понимаю, они, как люди понимающие, говорят о том, что должно быть полноценное возвращение сборной России. Они хотели бы, чтобы в их стране было полное представительство всех стран на Олимпиаде через два года", - сказала Журова.
Следующие летние Олимпийские игры пройдут 14-30 июля 2028 года в Лос-Анджелесе.