15:42 26.03.2026
ФСИН опровергла информацию об исчезновении осужденного за госизмену
ФСИН РФ опровергла информацию об исчезновении сжегшего Коран и осужденного на 14 лет за госизмену Никиты Журавеля. РИА Новости, 26.03.2026
ФСИН опровергла информацию об исчезновении сжегшего Коран Журавеля

Никита Журавель в Волгоградском областном суде
Никита Журавель в Волгоградском областном суде. Архивное фото
Никита Журавель в Волгоградском областном суде. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. ФСИН РФ опровергла информацию об исчезновении сжегшего Коран и осужденного на 14 лет за госизмену Никиты Журавеля.
"Распространяемая в СМИ и сети интернет информация о том, что осужденный Журавель Н. "бесследно исчез", не соответствует действительности. Осужденный Журавель Н. в соответствии с законодательством продолжает отбывать наказание в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации", - говорится в сообщении ФСИН на платформе МАХ.
Подчеркивается, что данные о месте отбывания наказания были направлены матери осужденного в течение четырех суток после его прибытия в учреждение. Отмечается, что 21 января Журавель уже получил письмо от матери.
Волгоградский областной суд 25 ноября 2024 года назначил Журавелю 14 лет колонии строгого режима с учетом первого приговора по делу о сожжении Корана. Впоследствии Третий апелляционный суд и Верховный суд РФ признали приговор законным.
Как ранее отмечала Генпрокуратура, в марте 2023 года Журавель по собственной инициативе связался с представителями украинской службы безопасности и предложил сотрудничество. Он переслал СБУ видео железнодорожного состава, который перевозил военную технику, а также передал данные о передвижении служебной машины одной из войсковых частей.
Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети, как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а Журавеля этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного, и признался, что гордится поступком сына. В феврале 2024 года суд в Грозном признал Журавеля виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих и приговорил к 3,5 годам колонии.
