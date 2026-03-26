10:42 26.03.2026 (обновлено: 12:54 26.03.2026)
Жеребьевку Кубка Азии по футболу перенесли из-за угрозы безопасности
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Азиатская конфедерация футбола (АФК) на своем официальном сайте объявила о переносе жеребьевки финальной стадии Кубка Азии на неопределенный срок из соображений безопасности.
Турнир с участием 24 команд должен пройти в Саудовской Аравии с 7 января по 5 февраля 2027 года, жеребьевка была запланирована на 11 апреля в Эр‑Рияде.
«
"Решение было принято после тщательного рассмотрения с целью обеспечения беспрепятственного присутствия всех заинтересованных сторон на церемонии жеребьевки", - говорится в заявлении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
