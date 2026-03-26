Землетрясение в Греции повредило здания монастырей на горе Афон
Землетрясение на севере Греции серьезно повредило здания монастырей на горе Афон, пишет газета "Ворья".
2026-03-26T09:49:00+03:00
Voria: землетрясение на севере Греции повредило здания монастырей Афона
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости.
Землетрясение на севере Греции серьезно повредило здания монастырей на горе Афон, пишет газета "Ворья"
.
"Сильное землетрясение <…> 4,9 по шкале Рихтера <…> в 11 километрах к северо-западу от Кареи с глубиной очага 10,6 километра причинило значительный ущерб монастырям, скитам и кельям на горе Афон", — говорится в статье.
По информации издания, в стенах появились трещины, повредившие фрески. В одной из церквей прямо во время богослужения откололся фрагмент люстры. Монахи и паломники спешно покинули здание.
"Монахи сообщили о повреждениях в старых скитах и кельях, а паломники рассказали, что землетрясение было продолжительным и в прибрежных районах сопровождалось громким гулом", — отметила газета.
Святая гора Афон
— полуостров в северо-восточной Греции
— особая самоуправляемая административная единица в составе Греческого государства с центром в городе Карея. Это одно из главных мест паломничества в православном мире, сохранившее в неизменном виде древний монашеский уклад.