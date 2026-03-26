Землетрясение в Греции повредило здания монастырей на горе Афон
09:49 26.03.2026 (обновлено: 10:58 26.03.2026)
Землетрясение в Греции повредило здания монастырей на горе Афон
Землетрясение в Греции повредило здания монастырей на горе Афон - РИА Новости, 26.03.2026
Землетрясение в Греции повредило здания монастырей на горе Афон
Землетрясение на севере Греции серьезно повредило здания монастырей на горе Афон, пишет газета "Ворья". РИА Новости, 26.03.2026
греция
афон (полуостров)
в мире, греция, афон (полуостров)
В мире, Греция, Афон (полуостров)
Землетрясение в Греции повредило здания монастырей на горе Афон

Voria: землетрясение на севере Греции повредило здания монастырей Афона

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Иверский монастырь на горе Афон
Иверский монастырь на горе Афон - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Иверский монастырь на горе Афон. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Землетрясение на севере Греции серьезно повредило здания монастырей на горе Афон, пишет газета "Ворья".
"Сильное землетрясение <…> 4,9 по шкале Рихтера <…> в 11 километрах к северо-западу от Кареи с глубиной очага 10,6 километра причинило значительный ущерб монастырям, скитам и кельям на горе Афон", — говорится в статье.
По информации издания, в стенах появились трещины, повредившие фрески. В одной из церквей прямо во время богослужения откололся фрагмент люстры. Монахи и паломники спешно покинули здание.
"Монахи сообщили о повреждениях в старых скитах и кельях, а паломники рассказали, что землетрясение было продолжительным и в прибрежных районах сопровождалось громким гулом", — отметила газета.
Святая гора Афон — полуостров в северо-восточной Греции — особая самоуправляемая административная единица в составе Греческого государства с центром в городе Карея. Это одно из главных мест паломничества в православном мире, сохранившее в неизменном виде древний монашеский уклад.
