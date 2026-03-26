"Остановите его!" Ультиматум Зеленскому вызвал бурную реакцию на Западе - РИА Новости, 26.03.2026
16:38 26.03.2026 (обновлено: 22:42 26.03.2026)
https://ria.ru/20260326/zelenskiy-2083087453.html
"Остановите его!" Ультиматум Зеленскому вызвал бурную реакцию на Западе
"Остановите его!" Ультиматум Зеленскому вызвал бурную реакцию на Западе - РИА Новости, 26.03.2026
"Остановите его!" Ультиматум Зеленскому вызвал бурную реакцию на Западе
Премьер Венгрии Виктор Орбан выступил с жестким требованием к Владимиру Зеленскому, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T16:38:00+03:00
2026-03-26T22:42:00+03:00
в мире
украина
венгрия
киев
владимир зеленский
виктор орбан
флориан филиппо
евросоюз
украина
венгрия
киев
в мире, украина, венгрия, киев, владимир зеленский, виктор орбан, флориан филиппо, евросоюз, патриот, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Флориан Филиппо, Евросоюз, Патриот, Мирный план США по Украине
"Остановите его!" Ультиматум Зеленскому вызвал бурную реакцию на Западе

Филиппо: Зеленский вместе с ЕС попытаются вмешаться в выборы в Венгрии

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан выступил с жестким требованием к Владимиру Зеленскому, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
«
"Виктор Орбан потребовал от Зеленского "немедленно отозвать своих агентов, находящихся сейчас в Венгрии, на Украину!" — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
"Это безумие!" Слова Зеленского о Донбассе всполошили Запад
Вчера, 15:28
Так политик прокомментировал видеообращение венгерского премьера, в котором тот заявил о вмешательстве Киева в выборы.
«
"И, конечно же, ЕС работает рука об руку с Зеленским, чтобы вмешаться и попытаться сфальсифицировать эти решающие выборы. Остановите Зеленского, остановите ЕС!" — призвал Филиппо.
Ранее ЕС опубликовал документ, согласно которому Венгрия и Словакия не поддержали итоговые выводы саммита Евросоюза, касающиеся Украины. Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявил, что Будапешт поддержит Украину только после того, как она перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Будапешт 18 февраля этого года остановил поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировал предоставление Украине кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит нефти по "Дружбе", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
"Уже агония": в ЕС рассказали, что произошло с Зеленским из-за хода Орбана
24 марта, 06:53
 
В миреУкраинаВенгрияКиевВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанФлориан ФилиппоЕвросоюзПатриотМирный план США по Украине
 
 
