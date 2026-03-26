"Остановите его!" Ультиматум Зеленскому вызвал бурную реакцию на Западе

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан выступил с жестким требованием к Владимиру Зеленскому, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Виктор Орбан потребовал от Зеленского "немедленно отозвать своих агентов, находящихся сейчас в Венгрии, на Украину!" — говорится в публикации.
Так политик прокомментировал видеообращение венгерского премьера, в котором тот заявил о вмешательстве Киева в выборы.
"И, конечно же, ЕС работает рука об руку с Зеленским, чтобы вмешаться и попытаться сфальсифицировать эти решающие выборы. Остановите Зеленского, остановите ЕС!" — призвал Филиппо.
Ранее ЕС опубликовал документ, согласно которому Венгрия и Словакия не поддержали итоговые выводы саммита Евросоюза, касающиеся Украины. Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявил, что Будапешт поддержит Украину только после того, как она перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Будапешт 18 февраля этого года остановил поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировал предоставление Украине кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит нефти по "Дружбе", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.