МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский столкнулся с огромным давлением из-за конфликта на Ближнем Востоке, пишет Sohu.
"У Зеленского есть все основания опасаться, что Вашингтон может рассмотреть вопрос о снятии антироссийских нефтяных санкций для смягчения глобального энергетического кризиса. Это предоставит Москве экономические выгоды и позволит укрепить позиции на мировой арене", — говорится в материале.
По мнению автора публикации, для решения экономических вопросов Вашингтону стоит восстановить отношения с Москвой, что еще больше ударит по Украине.
"Сейчас переговорная позиция Киева очень слаба, и Зеленский ожидает проведения трехстороннего саммита, которому он раньше противился. Это говорит о том, что он осознал свое тяжелое положение и очень встревожен", — отмечается в публикации.
В статье подчеркивается, что будущее Украины выглядит крайне неопределенным, а положение главы киевского режима будет только усугубляться, пока внимание общественности приковано к конфликту вокруг Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".
