МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Читатели газеты Die Zeit возмутились из-за жалоб Владимира Зеленского на требования США согласиться на территориальные уступки России.
«
"Зеленскому следовало бы воспользоваться этой возможностью. [...] Положите конец этому безумию!" — написал один комментатор.
«
"Украина, определенно, пострадала. Но мир не всегда справедлив. Нам, немцам, приходится снова усваивать этот урок. Все наши попытки "спасти мир" привели лишь к тому, что мы обеднели, а усилия оказались напрасными", — отметил другой.
«
"А какие вообще есть альтернативы? Реальные альтернативы, а не пустая болтовня", — резюмировали комментаторы.
Глава киевского режима ранее заявил в интервью агентству Reuters, что США якобы предложили зафиксировать гарантии безопасности Украины на высоком уровне при условии, что Киев согласится на территориальные уступки и передаст России весь Донбасс.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно выражал удивление из-за нежелания главы киевского режима заключить соглашение для завершения конфликта.
Россия, в свою очередь, не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые двумя лидерами на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз своей национальной безопасности.
