Зеленский сделал внезапное заявление о войне с Ираном

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский настаивает, что США обратились к Украине за помощью в защите своих баз на Ближнем Востоке от иранских атак. Об этом он сказал в интервью Monde.

При этом в марте президент Америки Дональд Трамп заявлял, что именно глава киевского режима обратился к Вашингтону с таким предложением, а не наоборот и что это последний человек, от которого он хотел бы получить помощь.