Рейтинг@Mail.ru
"Люди не готовы": Украина узнала цену дальнейшей жизни под Зеленским - РИА Новости, 26.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 26.03.2026 (обновлено: 08:27 26.03.2026)
https://ria.ru/20260326/zelenskiy-2082973985.html
"Люди не готовы": Украина узнала цену дальнейшей жизни под Зеленским
"Люди не готовы": Украина узнала цену дальнейшей жизни под Зеленским - РИА Новости, 26.03.2026
"Люди не готовы": Украина узнала цену дальнейшей жизни под Зеленским
Переговоры между американцами и украинцами по мирному урегулированию даже в России мало кто заметил, — настолько все отвлеклись на Иран. Но в Киеве встречу во... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T08:00:00+03:00
2026-03-26T08:27:00+03:00
аналитика
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
дональд трамп
владимир жириновский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082866254_0:0:1671:940_1920x0_80_0_0_9c898cac34065a4f67be5f962e24ae39.jpg
https://ria.ru/20260216/ukraina-2074726293.html
https://ria.ru/20260326/sdelka-2082956772.html
https://ria.ru/20260219/peregovory-2075373817.html
https://ria.ru/20260325/zelenskij-2082837909.html
https://ria.ru/20260323/sotrudniki-2082498371.html
https://ria.ru/20260325/iran-2082691042.html
https://ria.ru/20260326/iran-2082959113.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дмитрий Бавырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg
Дмитрий Бавырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082866254_0:0:1253:940_1920x0_80_0_0_ff04d5abd8210de8797f4f39665dcbe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир жириновский, вооруженные силы украины, "голос", евросоюз, военная операция сша и израиля против ирана
Аналитика, В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Жириновский, Вооруженные силы Украины, "Голос", Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана

"Люди не готовы": Украина узнала цену дальнейшей жизни под Зеленским

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Дмитрий Бавырин
Дмитрий Бавырин
Все материалы
Переговоры между американцами и украинцами по мирному урегулированию даже в России мало кто заметил, — настолько все отвлеклись на Иран. Но в Киеве встречу во Флориде обсуждают живенько и беспощадно к Владимиру Зеленскому: самый болезненный информационный удар нанесен по нему с тыла.
Одним из внутренних врагов украинского диктатора, достать до которого руки коротки, является банкир и медиамагнат Томаш Фиала. На Украине этот 51-летний чех построил большой бизнес — инвесткомпанию Dragon Capital, хорошо осознав одно из местных правил успешной наживы: нужно иметь свои рычаги влияния на власть. Часть этих рычагов при Зеленском повыдергивали, но Фиала все еще активен и опасен как владелец целого ряда влиятельных СМИ.
Для России он тоже враг. Среди его активов ведущие русофобские издания и западноукраинская партия "Голос". Участник двух майданов, деятельный спонсор ВСУ и деловой партнер Сороса хорошим человеком в принципе быть не может. Зато может быть полезен для раскачивания ситуации в стане противника.
Когда и где испортились отношения Фиалы и Зеленского, теперь не важно. Главное, что они враждебны, а медиаимперия ушлого чеха под "крышей" ЕС и структур Сороса ведет осторожную войну с украинской властью — такую, чтоб не было повода обвинить в госизмене и работе на Россию. Новый выстрел по криворожцу — рассказ о переговорах с США на страницах "Украинской правды" (УП). Это издание куплено Фиалой в 2021 году как жемчужина имперской короны из-за его роли в истории. Например, главным редактором УП был Георгий Гонгадзе, убийство которого запустило кампанию "Украина без Кучмы". А теперь газета публикует важный рапорт: Зеленский не справился.
Он, строго говоря, вообще ни с чем не справился, кроме строительства личной диктатуры, но для украинских элит важно, что он бесполезен в главной функции президента Украины — дружить с американцами. Америка в глазах смотрящих из Киева — это все: деньги, технологии, оружие, статус, розовая мечта, альтернатива России и ориентир, ради которого все начиналось. Без Америки жизнь украинского чиновника теряет смысл. Но из-за Зеленского Америка для Украины закончилась, как бы констатирует издание Фиалы, опрашивая анонимных чиновников из окружения криворожца.
"После Анкориджа Америка перестала быть не то что союзником, а даже чистым посредником для Украины. Посредник не имеет позиции, заранее согласованной с одной из сторон, и не использует рычагов давления на другую сторону вплоть до угроз заблокировать обмен разведданными или продажу своего оружия", — утверждает один из них.
Лейтмотив всей публикации — непреклонность американцев, которые требуют выполнить условие Москвы и вывести ВСУ из Донбасса, а то худо будет. Перспектива остаться без американской помощи сейчас "более реальна, чем когда-либо", подчеркивают в УП.
При этом именно криворожец — главная помеха для мирного процесса на этот час. Неонацистские батальоны ширят ряды, переманивая военных из других частей, чтоб в случае "зрады" и "капитуляции" идти на Киев, — и тоже могут стать проблемой или, наоборот, ключом к решению, поскольку военный переворот неонаци способен критично ослабить Украину и снять моральные сомнения насчет любых действий в ее отношении.
Но пока что Зеленский не дает бандеровцам повода в нем сомневаться. Несмотря на заявления о том, что мирный процесс идет и куда-нибудь придет, он роздал поручения по всей вертикали власти о подготовке еще как минимум к трем годам войны с собой в качестве головнокомандувача (то есть без выборов). Через три года у США будет новый президент взамен Дональда Трампа, и Киев еще раз попробует договориться с Вашингтоном о льготных условиях (если, конечно, фактической столицей Украины к тому моменту еще будет оставаться Киев).
Но есть и альтернативный путь. Приняв условия, о которых говорят американцы, Украина получит "золотой ливень денег на восстановление" (у Фиалы так и указано — "золотой ливень") и "реальные гарантии безопасности". "Но как это реализовать в Украине, просто не представляю", – признается контакт из окружения Зеленского. В смысле — Зеленский мешается.
А аноним, представленный как "один из топ-чиновников команды президента", выразил мнение, что "люди, боюсь, не готовы" воевать еще несколько лет, но уже без США.
Если бы украинская элита доверила поиск решения этой проблемы какому-нибудь ИИ, освобожденному от ограничений, он, проанализировав мировой опыт, предложил бы воспользоваться табакеркой, как это сделали заговорщики времен Павла I. Раз уж Украина не готова воевать и хочет постоять под "золотым ливнем", а все уперлось в Зеленского и невозможность отстранить его от должности, самый простой путь — самый короткий.
Разумеется, издание Фиалы не призывает к дворцовому перевороту и убийству гетмана: тон материала выдержан в духе патриотических переживаний за судьбы отечества, а не революционного плаката. Но достаточно сложить два и два, чтобы получить простую дилемму — или тяготы с Зеленским, или живые деньги и гарантии мира без Зеленского.
На народ и условный "майдан" в этом смысле надеяться не следует. Народ бегает от "людоловов", мерзнет без электричества, прячется в убежищах, однако по-прежнему объединен вокруг флага. Табакерка тоже не всепроникающая молния Всевышнего: режим Зеленского шатается, союзники предают, парламент бунтует, однако силовиков он все еще контролирует.
А вот обожаемые киевлянами американцы помочь могут. Возможность дипломатического прорыва по-прежнему связана с переходом команды Трампа от угрожающих слов к беспощадному делу. Лишение Зеленского разведданных и оружия значительно расширит окно возможностей России для эффективного урегулирования проблемы. Но потребует времени.
Если хочется быстрее — можно быстрее. Можно даже решить две проблемы сразу.
Нынешний президент США неоднократно давал понять, что никто ему не указ: что хочу, то и ворочу. Это привело, помимо прочего, к тому, что наворотили в Иране, попав в оперативный тупик. Но из тупика есть довольно простой выход, на который указывают не бездушные компьютеры настоящего, а проверенные мудрецы прошлого.
В 2003 году Владимир Жириновский в свойственной ему экспрессивной манере прозорливо посоветовал президенту США Джорджу Ковбою Бушу — младшему не совершать страшной ошибки — не нападать на Ирак. С тем, что это была страшная ошибка, в США с тех пор согласились почти все, включая Трампа. Однако при нем американцы напали на Иран, и уже понятно, что влипли, — операция пошла не по плану.
Жириновского больше нет, но кто-то же должен это сказать:
— Дорогой Дональд, оставь в покое Иран. Давай лучше вместе долбанем по Киеву!
АналитикаВ миреУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ЖириновскийВооруженные силы Украины"Голос"ЕвросоюзВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала