Зеленский посетовал на неприоритетность Украины и нехватку денег

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался на то, что на фоне ситуации вокруг Ирана Запад стал отодвигать помощь Украине на второй план, при этом Киев, по его словам, испытывает проблемы с ПВО и особенно - нехватку денег.

"Война на Ближнем Востоке отвлекает внимание… Отвлекая внимание, она отодвигает нас на второй план по приоритетности, тем более что это война с участием США , которые долго время были главным спонсором Украины", - пожаловался Зеленский в интервью газете Monde.

Зеленский заявил, что не знает, что ждет украинское ПВО на фоне такой ситуации. "Никто нам не объявлял о прекращении (поставок), но сейчас уже вторая волна боевых действий на Ближнем Востоке с начала (украинского конфликта – ред.), и мы знаем, что в таких ситуациях поставки оружия Украине замедляются. Поэтому нам нужно готовиться к таким рискам", - заявил Зеленский.

Он также пожаловался на нехватку денег. "Я добавлю… что то, чего нам особенно сегодня не хватает, так это денег. Нам нужно их больше, чтобы производить дроны для Украины", - посетовал Зеленский, добавив, что Украина готова продавать партнерам некоторое оборудование, которого у нее в избытке.

Зеленский также заявил, что ждет помощи с ракетами для ПВО от стран Ближнего Востока, которые в настоящее время сами в них нуждаются.

Зеленский 3 марта заявил, что у Украины могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, которые теперь нужны самим США в операции против Ирана . До этого Зеленский пожаловался, что ракеты для систем ПВО Patriot не были вовремя доставлены на Украину из-за не оплаченного Европой транша по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО