11:19 26.03.2026
Зеленский посетовал на неприоритетность Украины и нехватку денег
Владимир Зеленский пожаловался на то, что на фоне ситуации вокруг Ирана Запад стал отодвигать помощь Украине на второй план, при этом Киев, по его словам,... РИА Новости, 26.03.2026
Зеленский посетовал на неприоритетность Украины, проблемы с ПВО и нехватку денег

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался на то, что на фоне ситуации вокруг Ирана Запад стал отодвигать помощь Украине на второй план, при этом Киев, по его словам, испытывает проблемы с ПВО и особенно - нехватку денег.
"Война на Ближнем Востоке отвлекает внимание… Отвлекая внимание, она отодвигает нас на второй план по приоритетности, тем более что это война с участием США, которые долго время были главным спонсором Украины", - пожаловался Зеленский в интервью газете Monde.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
"Люди не готовы": Украина узнала цену дальнейшей жизни под Зеленским
Вчера, 08:00
Зеленский заявил, что не знает, что ждет украинское ПВО на фоне такой ситуации. "Никто нам не объявлял о прекращении (поставок), но сейчас уже вторая волна боевых действий на Ближнем Востоке с начала (украинского конфликта – ред.), и мы знаем, что в таких ситуациях поставки оружия Украине замедляются. Поэтому нам нужно готовиться к таким рискам", - заявил Зеленский.
Он также пожаловался на нехватку денег. "Я добавлю… что то, чего нам особенно сегодня не хватает, так это денег. Нам нужно их больше, чтобы производить дроны для Украины", - посетовал Зеленский, добавив, что Украина готова продавать партнерам некоторое оборудование, которого у нее в избытке.
Зеленский также заявил, что ждет помощи с ракетами для ПВО от стран Ближнего Востока, которые в настоящее время сами в них нуждаются.
Зеленский 3 марта заявил, что у Украины могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, которые теперь нужны самим США в операции против Ирана. До этого Зеленский пожаловался, что ракеты для систем ПВО Patriot не были вовремя доставлены на Украину из-за не оплаченного Европой транша по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
"Трамп не простит": выходка жены Зеленского в США вызвала ярость в Киеве
25 марта, 03:32
 
