Заседание по делу Мадуро завершилось без определения даты начала процесса
2026-03-26T21:23:00+03:00
НЬЮ-ЙОРК, 26 мар – РИА Новости. Судебное заседание по делу похищенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес в США завершилось в четверг без определения даты начала процесса по существу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда в Нью-Йорке.
Ранее в четверг в Нью-Йорке
началось очередное заседание по делу Мадуро
и его супруги Силии Флорес
, обвиняемых в США
в причастности к международному наркотрафику.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, председательствующий на процессе судья Элвин Хеллерстайн по итогам заседания отказался назначать дату начала разбирательства. Судья пояснил, что определит сроки рассмотрения дела по существу позже, когда сочтет это своевременным и уместным в сложившихся обстоятельствах.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле
, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп
заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму". Мадуро и его супруга в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Защита Мадуро и его супруги Силии Флорес при этом требует закрыть дело из-за блокировки американскими властями оплаты услуг их адвокатов на основании действующих санкций против Венесуэлы.